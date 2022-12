Bjørn i kæmpe kokainrus

Sne, genistreger, sjufi.

Kært barn har mange navne. Men de fleste kender nok bare det euforiserende stof som kokain.

Og til februar kan biografgængere se frem til, hvad der tegner til at blive en vanvittig film om en bjørn på kokain.

'Cocaine Bear' har fået sin første trailer, hvor en kokaininduceret bjørn går bersker på alle, den møder i skoven. Og selvom man ikke skulle tro det, er filmen baseret på virkelige hændelser.

I 1985 spiste netop en bjørn nemlig en stor mængde kokain i Chattahoochee–Oconee National Forest i Georgia, som en smugler havde mistet.

Virkelighedens bjørn endte dog med en overdosis og døde og gik således ikke ud på en morderisk færd, hvor den slog alt ihjel omkring sig, som det ellers lader til at være tilfældet i filmen, der har dansk premiere 23. februar.

Du kan se traileren øverst i artiklen.

Hans sidste rolle

Filmen bliver samtidig også 'Goodfellas'-stjernen Ray Liottas sidste rolle. Han spiller i filmen en karakter ved navn Dentwood.

Skuespilleren døde tilbage i maj i en alder af 67 år.

Ray Liotta, der især er kendt fra Martin Scorsese-hitfilmen, sov stille ind i i Den Dominikanske Republik, hvor han optog filmen 'Dangerous Waters'. Mediet TMZ skrev dengang, at der umiddelbart ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

Ray Liotta efterlod sig datteren Karsen og sin forlovede, Jacy. Sidstnævnte var med ham i Den Dominikanske Republik, lød det fra TMZ.

Ray Liottas cv tæller også film som 'John Q', 'Field of Dreams' og 'Something Wild', der gav ham en nominering til en Golden Globe. Sidste år medvirkede han også i filmen 'The Many Saints of Newark', en film, der fungerer som en såkaldt prequel til HBO-hitserien 'The Sopranos', der af mange regnes som en af verdens bedste tv-serier.

I 2005 modtog han en Emmy for bedste mandlige gæstestjerne i en dramaserie for sin rolle som Charlie Metcalf i 'ER', der på dansk er kendt som 'Skadestuen'.

