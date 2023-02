Blå mærker og tæv på tv: - Jeg så herrens ud

Micki Cheng elskede nærkampene i 'Langt fra landsholdet', men nogle gange gik det rigtigt hårdt for sig, og en bestemt hændelse har sat mærkbare spor, der først nu er ved at forsvinde

Bagedystdeltager Micki Cheng anede ikke om sig selv, at han var glad for 'slagsmål'.

Men i løbet af de tre måneder, optagelserne til tv-programmet 'Langt fra landsholdet', som kører på discovery+ og Kanal 5, var i gang, opdagede han, at han så frem til kampene på banen.

- Det kan jo gå rimeligt vildt for sig derinde på stregen - alle får 'tæv' - og jeg indrømmer da også blankt, at jeg hellere ville uddele 'tævene' end modtage dem, griner han.

Jeg fik blå mærker på steder, jeg ikke anede, at man kunne få blå mærker, fortæller Micki Cheng. Foto: Henrik Ohsten/discovery+

De intense kropstacklinger og voldsomme armbevægelser satte deres aftryk.

- Jeg fik blå mærker på steder, jeg ikke anede, at man kunne få blå mærker. En dag, hvor jeg skulle i bad, opdagede jeg et på den ene balle efter en seriøs hoftetackling fra en modspiller. Jeg har også haft mærker på halsen, en hel masse på kravebenene og et utal på arme og ben. Jeg så herrens ud.

Kendis-herreholdets anden kamp var mod et kvindehold.

- Og her gik det virkelig galt, for der var én, som trådte mig så hårdt på højre fod, at neglen på nummer to tå døde, fortæller han.

Drengene i 'Langt fra landsholdet' hyggede sig gevaldigt i omklædningsrummet med gemytlige drillerier. Foto: Henrik Ohsten/discovery+

- Efterhånden som neglen blev sort og gik fra, kunne jeg ikke lade være med at pille i den, og det vidste jeg egentlig godt, at jeg skulle lade være med. Alle sagde, at det var dumt. På et tidspunkt kunne jeg løfte neglen 90 grader. Det så vildt ud. Men jeg måtte ikke pille den af, for det kunne betyde, at den nye negl ville vokse skævt, lyder det.

I stedet måtte Cheng til en fodterapeut og have den klippet til, så den ikke hang fast i noget.

- Uheldet skete i slutningen af november, men først nu - flere måneder senere - begynder det at ligne en normal negl, forklarer han.

I det røde felt

'Langt fra landsholdets' træner er Lars Rasmussen, og han er en hund efter practical jokes.

- Det fik vi alle at føle, smiler Micki.

- For mit vedkommende syntes Lars, at det var sjovt konstant at underkende mine mål. Hver gang, jeg havde scoret, dømte han overtrådt, så målet kunne annulleres. Det kunne få mig helt op i det røde felt. Så efter kampen ville jeg naturligvis give ham nogle 'bank' eller en lammer. Det næste problem var så, at han kunne løbe hurtigere end mig, så jeg ikke kunne fange ham, griner Micki.

Disse omklædningsrum-kontroverser ser man ikke på tv, men ifølge Micki Cheng var der masser af dem, og alle drengene hyggede sig med de godmodige drillerier.