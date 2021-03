Blachman: - Det var op ad bakke

Det tredje liveshow i 'X Factor' på TV2 blev endestationen for Thomas Blachmans gruppe Neva & Ida, og ganske utraditionelt blev det Blachman selv, der sagde stop.

- I har måske været mit mindst skarpe bud på noget, man kan se for sig ud af de tre ting, der er blevet lavet.

- Jeg gør det med så meget kærlighed. Men jeg vil gøre det, der er udtraditionelt. Jeg peger på Vilson og giver ham en mulighed for at få en chance mere, lød det fra Blachman om Neva & Ida i showet, inden han valgte at smide dem hjem.

Kæmpe chok: Blachman smider sin egen gruppe ud

Til Ekstra Bladet fortæller han efter showet, at han bestemt ikke følte, der var tale om en bombe.

- Det var ganske udramatisk, og jeg ser jo gerne, at vi får alle dommere med i det videre forløb. Det er jo kedeligt at sidde der alene med tre i finalen.

- Nanna havde nok også sendt dem hjem, hvis det var kommet til det. De er stærke individer, men det var bestemt ikke min stærkeste gruppe, siger han.

Neva & Ida inkorporerede en helt særlig special effect i deres første optræden, men det var ikke nok til at redde dem fra farezonen. Foto: Jesper Sunesen / Ritzau Scanpix

Op ad bakke

Det virker da heller ikke til, at Blachman begræder afskeden med Ida & Neva.

- Jeg vil da give cadeau til alle dansklærerne derude, som har sørget for, at de unge mennesker har deres egne holdninger, men det er da også op ad bakke. Det har været intenst, lad mig sige det sådan, siger han.

- Skal det forstås sådan, at du håbede på at kunne sige farvel til dem i dag?

- Jeg håber ikke på en skid, jeg ser, hvad der sker. Men nu kan jeg koncentrere mig om noget andet, hvis du forstår.

Kæmpe chok: - Det gør virkelig ondt

- Slutter I på god fod, synes du?

- Ja, vi gør. Jeg har stor respekt for dem, og jeg tror, de kommer til at lave nogle skidegode ting, for de har noget - de har noget vilje, noget poesi, og noget de skal ud og gøre.

- De er også lettede, for de fik rimelig meget dårligt digital opmærksomhed, siger Blachman.

Oplever hate

De mange hadbeskeder, som blandt andre har fundet vej til Neva & Ida, har Blachman også en bemærkning til.

- Det er særligt Ida, der får at vide, at hun er grim, men samtidig bliver hun kontaktet af modelbureauer, fordi hun har et fantastisk udseende. Men der er mange derude, som skal til at indse, at de ikke kan tillade sig alt, siger han og fortsætter:

- Jeg bander også meget, og jeg bander for meget, men man kan se mit udtryk i ansigtet, når jeg gør det, og jeg gør det med mit eget navn.

Hvordan det går Blachmans tilbageværende grupper og alle de andre deltagere i 'X Factor', kan du følge fredag på TV2 og TV2 Play.

