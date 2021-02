Blachman i tårer: - Det var planen fra starten

Det var ellers ikke planen, da Ida og Neva stillede op til 'X Factor', at de to piger skulle optræde sammen.

De havde begge tilmeldt sig som solister, men da den ikke gik, besluttede Blachman at smelte dem sammen i en gruppen.

Fredag aften stod det så klart, at det valg nok var meget godt.

I hvert fald kunne man da se en meget rørt Blachman, der hørte på den originale sang, som Ida selv har skrevet.

- Det var vores plan fra starten, vi havde været sådan, nu skal vi gå ind få den mand til at føle noget, det lykkedes, fortæller pigerne med et grin.

I programmet ser man, at Blachman ikke rigtig siger noget, men derimod bare beder de to piger gå ud af rummet.

Skriver 'X Factor'-historie: Syv skal synge sammen

Ida og Neva blev sat sammen som gruppe af Blachman. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Skør stemning

Det var en lidt underlig følelse, erkender de.

- Vi fik jo ikke rigtig nogen kommentar, vi blev bare sendt væk, siger Neva, der bliver suppleret af Ida.

- Man ved ikke helt, hvordan man skal tolke det. Hvad i alverden betyder det. Vi havde lidt regnet med at få en kommentar.

De to piger var da også i tvivl, om de rent faktisk havde imponeret dommeren.

- Men jeg vidste ikke, om han synes, det var godt. Vi gjorde det så godt, som vi kunne.

Ida og Neva sang en sang, som Ida selv har skrevet. Foto: Lasse Lagoni/TV2

En akavet stilhed

Stilheden gjorde da heller ikke noget godt for selvtilliden hos de to piger.

- Lige der, da han sad uden at sige noget, der var det underligt. Så sagde han noget, jeg ikke forstod, og så sagde han, vi skulle gå, enten er han vild med det, eller også synes han, det er vildt dårligt, fortæller Ida.

Vi må dog vente til næste fredag med at finde ud af, om pigerne rent faktisk imponerede Blachman, men de er i hvert fald glade for, at det er ham, der er blevet deres mentor og ikke Oh Land.

Trækker sig kort før program

- Ja, det er vi. Det ville ikke være træls med Oh land, men man håber på at få Blachman. Jeg havde virkelig håbet på at få ham, fordi jeg synes, han er mega dygtig, og han får lavet noget megafedt med sine deltager. Det ville jeg gerne opleve, fortæller de.

De fortæller også, at det var rigtig set af Blachman, da han satte dem sammen.

- Vi fungerer godt sammen. Både med vokalen og personligt, lyder det.

Du kan følge Ida og Nevas rejse i 'X Factor' fredag aften klokken 20.00 på TV2.

De mange musikere, der har siddet bag dommerbordet i 'X Factor', har ikke helt ubetydelige formuer at gøre godt med. Læs om de rige dommere her (+).