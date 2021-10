Blachman: Min ordblindhed hjalp mig

Til januar blænder TV 2 endnu en gang op for 'X Factor'. Det er 15. gang, at underholdningsprogrammet ruller over dansk tv, og Thomas Blachman har - med en enkelt undtagelse - siddet bag dommerbordet i samtlige sæsoner.

- Jeg tænker efterhånden ikke over, om jeg får tilbuddet eller om jeg ikke gør. Deri ligger måske også en del af glæden ved at være med i en ting, som stadigvæk har sin aktualitet, i og med at der stadig kommer en masse deltagere.

- Men det er ikke en 'se mig'-generation. Det er en 'hjælp mig'-generation. De vil gerne have vores blik og få noget rådgivning, mener Thomas Blachman og fortsætter:

- Så det er et seriøst program, og så længe det er det, så er jeg med, og det er det så længe, jeg er med, lyder det lidt kringlet fra Blachman.

Føler ingen skam

Den 58-årige multi-instrumentalist har en bachelorgrad i jazzkomposition fra Berklee College of Music i Boston, men han understreger, at han trods sin musikalske baggrund ikke føler nogen skam over at være talentdommer på et program i bedste sendetid.

- Uanset hvem jeg hænger ud med af elitære typer, føler jeg ikke, at jeg skal undskylde. Det er ligesom blevet en del af en skæbne, som jeg har det fint nok med.

- Hvordan jeg så har det med gentagelsen og med sæson-betonet arbejde, er jo åbenbart noget, jeg må være rimelig godt tilfreds med, siden jeg gør det igen og igen. Men så længe jeg har vitalitet, kærlighed til musikken og evnen til at formidle, så kan jeg ikke se, at der er noget galt med det.

Blachman fortæller, at det var hans manglende skrive-egenskaber, der fik ham ind i musikkens verden.

- Det er en lang historie, men det var ligesom det sted for mig at gå hen, fordi jeg ikke var den store til at læse bøger. Der var mange døre, der var lidt lukkede i forhold til min ordblindhed og alt muligt andet, siger Thomas Blachman.

Meget personligt

Hvornår han en dag siger stop for sin dommertjans for anden gang, er uvist. Indtil videre er lysten der altså fortsat.

- Det er meget personligt, hvordan jeg selv har det med det. Men hvis jeg mister kaldet, dømmekraften og evnen, så er det klart, at jeg skal ud, siger han.

15. sæson af 'X Factor' får premiere på TV 2 i januar 2022.