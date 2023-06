Blachman om ny dommer: - Jeg er ligeglad

Lige nu er der en tom stol i dommerpanelet til den kommende sæson af X Factor.

Da Ekstra Bladet møder den garvede dommer Thomas Blachman til premieren på TV 2-serien 'Agent', kan han hverken melde ud om den nye dommer eller sin egen medvirken i den kommende sæson.

Dommeren bliver spurgt ind til, om vi kan forvente at se ham der igen. Og svaret er ikke helt entydigt.

- Det ved man aldrig. Men jeg er glad for at have været med i programmet, siger han.

Og da Ekstra Bladet spørger ind til, hvem han kunne forestille sig eventuelt kunne blive hans nye nabo ved bordet, hvis han fortsætter i programmet, er svaret helt klart.

- Jeg har ikke fantasi til det. Jeg er egentlig ligeglad med, hvem de andre dommere er. Jeg passer min egen isbutik.

Men hvis jeg nu siger Stine Bramsen, hvad siger du så?

- Så siger jeg, det tror jeg ikke på. Jeg skal lige tisse, er det okay?, siger Thomas Blachman, mens han hastigt forsvinder fra interviewet.

Thomas Blachman ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt han selv kommer til at sidde ved dommerbordet i den kommende sæson. Foto: Henrik Ohsten / TV 2.

Klar igen

Om det er Stine Bramsen eller en helt anden, skal vi vente længere med at finde ud af. Men der er en tidligere dommer, der har meldt sig klar, hvis tilbuddet kommer.

Oh Land, der bærer det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, har nemlig tidligere nævnt, at hun er klar til at sætte sig ved dommerbordet igen.

- Hvis jeg blev spurgt, så kunne jeg da godt, siger Oh Land til Her og Nu og tilføjer, at TV 2 ikke har ringet og tilbudt hende tjansen.

Det var tilbage i 2021, at Oh Land i et opslag på Instagram offentliggjorde, at hun var færdig som dommer i det populære underholdninsprogram.

Oh land har tidligere været dommer i programmet. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Det er med en blandet cocktail af afskedsvemod, taknemmelighed og glæde, at jeg kan fortælle jer, at jeg ikke laver 'X Factor' igen.

Jeg har længe gået og bildt mig selv ind at jeg havde 'for lidt tid' til at gøre alle de ting, jeg gerne har villet og har først nu opdaget, at det jo ikke er tiden der er for lidt, men mig der laver for meget', skriver hun i opslaget.

Oh Land delte blandt andet dommerbord med dj'en Martin Jensen og Thomas Blachman. Hun vandt i 2020 med sin deltager Solveig.