Blachman om Tessa-kommentar: - Den er helt lukket

Thomas Blachman fortæller, at han er glad for, at Tessa fik slået fast til Zulu Awards, at de har fået talt sammen

Det skabte ramaskrig, da Thomas Blachman ved sidste års Zulu Awards fra scenen proklamerede, at han godt kunne tænke sig at blive 'knaldet' af den unge rapper Tessa.

Siden har der været tvivl, om 'X Factor'-dommeren reelt havde givet en undskyldning for sin upassende kommentar - en tvivl, som Tessa dog ved dette års Zulu Awards fik manet i jorden.

Her lød det fra vestegns-rapperen, at hun og Blachman havde fået talt ud, og hun havde taget imod hans undskyldning.

Tirsdag fortæller Thomas Blachman ved et pressemøde forud for fredagens første 'X Factor'-liveshow til Ekstra Bladet, at han er glad for, hvordan tvisten mellem dem er endt.

- Det var så fint, hun sagde det, det var jeg rigtig glad for, den er bare lukket. Alt er som det skal være. Man kan jo godt have sådan en samtale uden pressen.

- Du var ikke selv til Zulu Awards i år?

- Zulu Awards har ikke været et højdepunkt for mig, da jeg var der sidste år, så det har jeg ingen grund til at gå tilbage til.

Sådan så det ud, da Tessa var på scenen til årets Zulu Awards. Foto: Anthon Unger

Langede ud med rap

Tessa, der er kendt for numre som 'Ben' og 'Blæstegnen', valgte efter måneders tavshed om kommentaren fra Blachman tidligere på året at svare igen med en rap.

Her fortalte hun blandt andet, at Blachman aldrig havde undskyldt, hvilket han ellers over for blandt andre Ekstra Bladet havde påstået.

- Jeg læste, du havde givet mig en undskyldning på EB og på B.T., hvornår skete det, og hvem sendte du det til, jeg har i hvert fald ikke set det, lød det fra Tessa, der i øvrige mente, at Blachman slet ikke ville kunne holde til at 'knalde' hende.

- Hvis jeg kneppede dig, ville du få hjertestop - tro mig, der skulle tages billeder - men der er ikke nok Viagra i verden til, at du kan komme i nærheden af at tilfredsstille mig, rappede hun og kaldte den skaldede dommer for både 'grissebasse' og 'grand-daddy'.