Blachman smittet med corona

Den vokale dommer er en af de danskere, der har været smittet med corona.

Det fortæller han til Ekstra Bladet efter fredagens liveshow i 'X Factor'

- Det har jeg faktisk, ja, lyder det fra Thomas Blachman.

Blachman er ikke sluppet udenom virussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dommeren har dog ikke haft den værste omgang med den verdensomspændende sygdom.

- Jeg svedte lidt i to nætter, hvor jeg havde feber, og så var det ligesom det, fortæller han om forløbet.

Nu har han fået sig en test, der viser, at han har en masse antistoffer i kroppen, efter han har været smittet.

- Så det er jo fint nok, indtil man kan få en vaccine.

Foto: Tariq Mikkel Khan

En billig omgang

Han mener selv, at han har været heldig, men at virussen ikke er til at spøge med.

- Jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvordan det har været for andre at have denne her sygdom, men jeg selv er sluppet billigt, lyder det.

Blachman fortæller, at der er nogle stykker tæt på ham, der også har været smittet, men vil ikke gå i detaljer omkring, hvem der er tale om.

- Det, synes jeg, er privat.

Fredag klarede Thomas Blachman skærene efter hans ene gruppe Ida & Neva var blevet sendt i farezonen mod solisten Hiba.

Det endte med at være Hiba, der måtte forlade konkurrencen.

