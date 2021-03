Blachman tordner: - Amatør-kritik

Det gik hverken seere eller deltagernes næse forbi, at man fredag kunne fornemme en vis utilfredshed fra Thomas Blachman under diskussionerne mellem dommerne, når de skulle diskutere deltagernes optræden i 'X Factor'.

Her var Blachman slet ikke enig i, at man skulle fokusere så meget på, hvordan deltagerne nu ramte tonerne, eller hvilket 'pitch' der var tale om.

Det fortæller han til Ekstra Bladet efter fredagens 'X Factor'.

- Det der kunne man få nogle robotter til at vurdere, om der var nogen, der sang falsk, fortæller han om Oh Lands kommentar under showet og fortsætter med et genkendeligt eksempel.

- Der er jo masser af mennesker, der synger godt, men synger falskt. Bare se på Bob Dylan, lyder det.

- Det er så uretfærdigt

Der skal strammes op

Faktisk er den rutinerede dommer ret irriteret over, at det lige netop var tonerne, der kom i spil under fredagens samtale om deltagernes præstation.

- Det er simpelthen noget amatør-kritik. Hvis vi skal sidde der og diskutere, så skal vi have fagligheden i spil, lyder det.

Blachman kan dog ikke se sig helt utilfreds med fredagens udfald.

Hans gruppe Ida & Neva var nemlig i farezonen med solisten Hiba, hvor Oh Land til sidst endte med at sende gruppen med de unge kvinde videre til næste fredag.

- Hun kunne jo godt se, at pigerne her de repræsenterer det moderne. De har noget helt særligt og uforudsigeligt over sig. Så kan det godt være, vi skal skrue lidt op for disciplinen, lyder det fra Thomas Blachman.

