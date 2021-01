Blæser dommerne bagover: - Det er overvældende

Dommerne kunne ikke får armene ned, da den sidste deltager i Aarhus var færdige med sin ukulele og sang.

Nikoline på bare 17 år fra Sjørvad i Jylland imponerede så meget, at Thomas Blachmann allerede efter det første møde udråbte, at den unge kvinde ville havne direkte i finalen.

Og den overbevisende optræden skyldtes måske også, at Nikoline havde det rigtig godt inde ved dommerne.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det var mega vildt at stå der, men jeg var faktisk rigtig tryg. Jeg havde allerede forberedt mig på det værste, fordi jeg har fulgt med i programmet i mange år. Så jeg havde nået at tænke, at det måske ikke var min type, de ledte efter. Så jeg hyggede mig bare. De kunne jo tage mig eller lade være, fortæller hun med et grin.

Men selvom det var en sjov oplevelse at stå foran de kendte dommere var rosen alligevel ret voldsom for Nikoline.

- Jeg er normalt ret god til at snakke og sådan, men da de roste mig, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg smilede bare, og jeg grinte lidt, fortæller hun.

- Blachmann kalder dig jo finaleklar, hvordan var det?

- Det forstår jeg bare slet ikke. Hvad er det, jeg kan, som de andre ikke kan. Hvorfor skulle det lige være mig, det var sådan, jeg tænkte.

Nikoline fik sig ualmindelig meget ros fra dommerne. Foto: TV2

Huskede ikke, om hun var videre

Det er dog ikke noget, der slår den 17-årige ud af kurs eller øger presset for at være god.

- Jeg tager det bare som et kompliment.

I programmet kan man dog se Nikoline være lidt i tvivl om, hvad dommerne egentlig havde sagt til hende, da hun kom ud fra sin audition.

- Det var vildt akavet. Det hele gik så hurtigt, det var som en film. Det er ikke noget, man kan forberede sig på. Jeg ved slet ikke, hvad der skete, det var også dem alle tre, der roste mig, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg blev i tvivl, om jeg var gået videre, siger hun med et grin.

Ekstra Bladet måtte naturligvis også spørge til, om dommeren Martin Jensen havde været forbi Dagli' Brugsen i Sjørvad, hvor Nikoline arbejder, som han sagde, han ville ved hendes audition.

- Det har han ikke endnu. Det kan godt være han kommer. Det kunne jeg forestille mig. Han skal i hvert fald være velkommen, griner Nikoline.

