Blev bange for fars flugt

Når man er et lille barn, kan det være svært at skelne mellem virkelighed og fiktion.

Det kan seksårige Ellen, tv-personlighed Thomas Skovs datter, skrive under på.

For da farmand for nylig optog Discovery-programmet 'Jaget vildt', hvor han sammen med vennen Emil Thorup skulle forsøge at skjule sig for et erfarent hold eks-politifolk og garvede efterforskere, kunne hun ikke helt forstå, at det kun var en leg.

- Ellen glæder sig helt vildt meget til at se programmet, for hun har været lidt nervøs for, at far var på flugt sammen med Emil (Thorup, red.). Hun kalder ham Kat Emil - ligesom den i Postmand Per.

- Da der på et tidspunkt kommer nogle efterforskere hjem til Emilie, min hustru, og børnene for at udspørge om, hvor jeg er, bliver Ellen helt vildt nervøs, for pludselig blev det meget ægte, at der er nogen, som leder efter far. Jeg tror ikke, hun helt har forstået, at det bare var for sjov, siger Thomas Skov, der er én ud af otte kendte deltagere i den nye sæson af 'Jaget vildt'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Skov har travlt for tiden med at male og gøre klar, for inden for et par måneder ankommer barn nr. tre på matriklen, idet hans hustru er højgravid. Foto: Jonas Olufson

Hans makker måtte desværre melde pas til pressemødet i forbindelse med programmet.

- Emil har fået diarré i dag, så han ligger derhjemme og er helt udskidt, om man så må sige, så når jeg er færdig her, tager jeg direkte hjem til ham med cola, bananer og toiletpapir. Det forklarer meget godt vores forhold. Vi hjælper hinanden i nøden.

- Er I gode venner privat?

- I mange år arbejdede vi i DR sammen, og så var der nogle år, hvor vi ikke rigtig så hinanden, men efter det her 'Jaget vildt' så er vi begyndt at mødes ugentligt, og vi har også startet en podcast sammen. Vi hænger ud. Det er hyggeligt at have en ven, der minder så lidt om en selv.

- Emil er meget hurtig, der er gang i den med kaviar-arrangementer og kendte venner. Jeg mere sådan - hjem og hente mine børn, have noget hjemmestrik på og se noget FC Midtjylland i fjernsynet, griner Thomas Skov.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Emil Thorup havde fået diarré, og dermed var han ikke til stede ved pressemødet forud for 'Jaget vildt'. Foto: Jens Dresling

- I har oplevet en del sammen på tv - blandt andet skulle I prøve at føde et barn. SKAL det hele tiden være vildere og vildere?

- Det er altid fedt, når det udfordrer lidt - der må gerne være lidt på spil. Det ville være kedeligt, hvis vi bare var med i 'Krejlerkongen'. Så ja, vi var på et tidspunkt i Kina og spise pik på en penis-restaurant, og så har vi født et barn og nu været på flugt i mange dage. Det er som om, det altid skal være lidt vildt - og det er fedt.