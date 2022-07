Blev droppet i finalen: Nu har hun fået en kæreste

Den ene af de to fravalgte kvinder i dette års 'Bachelor'-finale, kan nu afsløre, at hun har fundet kærligheden

SPOILER-ADVARSEL - Læs ikke videre, hvis du endnu ikke har set finalen i 'Bachelor'.

Den sidste rose er uddelt i dette års udgave af 'Bachelor'.

Og det blev altså Frederikke, der kunne takke 'ja' til Phillips, og Helena, der kunne takke ja til Kaspers.

Tilbage stod Frida og Mette, der måtte rejse hjem uden en rose. De kunne dog se frem til at gæste Ekstra Bladets reality-podcast, 'Der er brev', hvor de satte ord på finalens udfald.

Frida var forud for den sidste rose-uddeling afklaret med, at det kunne gå begge veje.

- Det var okay for mig: 'hvis jeg får rosen, så kan vi tage på nogle svedige dates, når vi kommer hjem, og hvis ikke, så er det nogle andre, jeg kan tage på svedige dates med,' sagde Frida overskudsagtigt i podcasten.

Omvendt var det lidt hårdere for Mette at gense den sidste afvisning i finaleafsnittet.

- Jeg synes, det var hårdt at se optagelserne, for det var hårdt at være dernede og ikke få den sidste rose, og jeg blev også ked af det. Det gjorde pisseondt.

- Jeg fik programmet, som jeg så, mens jeg var på Vig Festival, og der græd jeg sgu.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Mette og Frida B. måtte forlade Caribien uden den sidste rose i dette års 'Bachelor', men det var to vidt forskellige følelser, de to kvinder stod med efter fravalget, fortæller de i denne uges afsnit af realitypodcasten 'Der er brev!'. Lyt til deres oplevelse i videoen her, eller lyt til hele afsnittet på www.eb.dk/podcast, eller i din foretrukne app.

Har fået en kæreste

Men man skal ikke græde over spildt mælk, som man siger.

Og Mette går heller ikke og er ked af Kaspers beslutning i det daglige.

I podcasten fortæller hun, at hun nåede at få følelser, men at de er væk igen.

- Jeg fik kriller i maven, men nu fik jeg åbnet den bog og lukket den igen. Jeg har jo været vild med Kasper, siden jeg så ham i 'Paradise Hotel', griner Mette.

Mette har fundet kærligheden, selvom det ikke blev hende og Kasper. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Men hvor Frida stadig er single, så kan Mette altså også bekendtgøre, at hun nu faktisk har fået en anden kæreste.

Hvilket hun fortæller er dejligt, men også mærkeligt, når programmerne har kørt i mellemtiden.

- Det er skønt. Han har siddet på sidelinjen og har set nærmest alle programmerne. Det var stramt, så blev det bedre, og så blev det lidt stramt igen, lyder det fra Mette, der for nu holder kortene tæt til kroppen om din nye fyr.

