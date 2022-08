Blev dumpet: - Jeg aner ikke hvorfor

Steve Toussaint har flere gange - uden held - forsøgt at score en rolle i 'Game of Thrones'. Nu har han endelig fået foden indenfor

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): 57-årige Steve Toussaint prøvede flere gange at score en rolle i den voldsomt populære tv-serie 'Game of Thrones'.

Det lykkedes aldrig, og han ved ikke hvorfor.

- Jeg aner det ikke. Men jeg har prøvet. Jeg tror, de så mig an en, måske to gange. Af en eller anden grund fungerede det bare ikke, siger Steve Toussaint til Ekstra Bladet.

Interviewet finder sted i Amsterdam i forbindelse med den europæiske forpremiere på 'House of the Dragon' - serien, der skal forsøge at tage over efter 'Game of Thrones', der med længder er den mest sete HBO Max-serie nogensinde.

En stor del af holdet bag 'House of the Dragon' er her samlet til den europæiske forpremiere i Amsterdam. Foto: Femmy Weijs

Og nu er det endelig lykkes Steve Toussaint at få en fod indenfor i universet, der er baseret på fantasy-forfatteren George R. R. Martins romaner.

Men det var altså ikke uden bump på vejen.

- Faktisk, så kan jeg huske, jeg havde et møde om et andet job, hvor jeg stødte ind i en skuespillerinde, der var involveret i et andet testafsnit (baseret på samme univers, red.), som de lavede. Og jeg kan huske, at jeg sagde til hende 'det er løgn, jeg ville elske at være med i det', og så sagde hun, 'når de godkender serien, er der masser af roller. Jeg er sikker på, du får en af dem'.

Steve Toussaint prøvede flere gange uden held at score en rolle i 'Game of Thrones'. Foto: Bart van der Putten

Så nemt gik det dog ikke.

- Af en eller anden grund, gik de ikke videre med den, og jeg tænkte 'der røg min chance', og så ud af ingenting dukkede det her op, så alting sker af en grund, mener Steve Toussaint.

I 'House of the Dragon' har Steve Toussaint en fremtrædende rolle som Corlys Velaryon, også kendt som Søslangen, der er gift med kongens søster.

