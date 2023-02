Blev evakueret under tv-optagelser: Bange for at dø alene

Tv-lægen Charlotte Bøving rejste sidste år til Mellemamerika for at deltage i tv-programmet 'Øen VIP'. Efter få dage på øen blev hun alvorligt syg af tarmslyng

Charlotte Bøving har sagt det flere gange før. Hun er ikke bange for at dø.

Men under optagelserne til programmet 'Øen VIP', som Charlotte Bøvling måtte evakueres fra grundet tarmslyng, mærkede hun en frygt. En frygt for at dø alene.

- Jeg har udtalt tidligere til både Ekstra Bladet og B.T, at jeg ikke er bange for at dø. Det er jeg heller ikke. Men jeg var sgu bange for at skulle dø alene derude, det må jeg sige. Det var jeg faktisk. Den frygt kom, siger tv-lægen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det, ikke at have sine kære omkring sig, er nok det sidste i verden, man har lyst til.

Sammen med syv kendisser, blandt andet tv-kokken Thomas Rode og tv-vært Mille Gori, tog Charlotte Bøving i september sidste år mod en øde ø i Stillehavet. Her skulle de overleve i 14 dage på egen hånd.

Men allerede efter tre dage begyndte Charlotte Bøving at få det dårligt.

Ville gøre det igen

- Det starter på tredjedagen. Der begynder jeg at få mavekramper, men der var også to andre, som havde brækket sig og havde det dårligt, så jeg tænkte, at det nok var lidt det samme, forklarer Charlotte Bøving til Ekstra Bladet.

Men da mavekramperne begyndte at rulle ind over tv-lægen, vidste hun, hvad klokken var slået:

- Fuck, det her er sgu tarmslyng, går det op for mig, siger Bøving, som allerede hjemmefra vidste, at det ville blive hendes største udfordring, og derfor havde lovet sig selv, at hvis hun fik tarmslyng på øen, så skulle hun trække sig fra programmet.

- Jeg vidste, at tarmslyng var en kalkuleret risiko inden afgang til øen. Derfor var der også udarbejdet en effektiv evakueringsplan, som gav mig trygheden i at sige ja til at deltage. Så det var ikke en hovedløs beslutning at sige stort ja til min deltagelse, fortæller tv-lægen.

Men faktisk var det ikke kun tarmslyng, som Charlotte Bøvling havde pådraget sig.

Charlotte Bøving, der er uhelbredeligt syg af kræft, blev i 2021 gift med Christina Jørgensen. Sammen har de skrevet bogen 'Til døden os skiller'. Foto: Christer Holte

- Jeg blev scannet inden for en halv time og fik desværre bekræftet, at jeg havde tarmslyng, men der var også sammenklappede områder i begge mine lunger som udtryk for, at der var pænt pres på mit system, har Charlotte Bøving udtalt i et tidligere interview med Ekstra Bladet.

Her fortalte hun også, at det ikke havde været en dans på roser at komme hjem.

- Jeg har været rigtig skidt og ikke kunne passe mit arbejde i klinikken. Jeg har bare været færdig, forklarede Chalotte Bøving dengang.

I dag har hun det godt.

Det var de fiberholdige kokosnødder og for lidt væske, der ifølge Charlotte Bøving var skyld i, at hun udviklede tarmslyng, men på trods af det fortryder hun ikke sin deltagelse.

- Jeg fortryder overhovedet ikke, og jeg ville 100 procent gøre det igen.

'Øen VIP' kan ses på Kanal 5 og Discovery+.