Blev gift på tv: - Det var et mareridt

Fans af 'Gift ved første blik' kan bestemt huske Christina og Michael, der hurtigt blev så kærlige over for hinanden, at de ikke brugte hinandens navne, men kun gik med 'skatter', når de talte til hinanden.

Glæden varede dog bestemt ikke ved, og til slut i programmet valgte de, at de bestemt ikke skulle forblive gift.

Det skete efter en tur, hvor de skulle have været ude og springe i faldskærm, men i stedet lod Christina Michael springe, mens hun selv kørte hjem.

Nu fortæller hun om den dag og oplevelsen med forholdet. Det sker i DR-programmet 'Du så os date på tv'.

- Vi havde talt om dagen før, at vi ville stoppe det (ægteskabet red)., fortæller Christina Gouveia, mens hun husker tilbage.

I dag synes hun, at det er meget pinligt at se afsnittet igen.

- Jeg krummer tæer, jeg bliver flov, og det er ikke sjovt, siger hun.

Christina har i dag svært ved at se afsnittene, hvor hun danner par med Michael. Foto: DR

Parret havde allerede under optagelserne til programmet flere problemer, der måske var nok til at stoppe eksperimentet, men Christina valgte alligevel at holde ud.

- Mig og Michael havde mange konflikter. Det pressede mig meget, men jeg kæmpede, fordi jeg også kunne se hans gode sider. Det skulle jeg ikke have gjort.

Faktisk beskriver hun i dag forholdet som værende langt mindre sødt end det virker på tv, da hun i starten blev matchet med Michael og alt syntes fryd og gammen.

- Det var et mareridt. Det skulle være sluttet meget hurtigere, end det gjorde, men vi gav det en chance og kæmpede til det sidste.

I dag har Michael fundet kærligheden på ny. Foto: DR

Fortryder ikke

Den store afslutning, hvor Christina forlader Michael, er noget, hun den dag i har reflekteret over.

- Jeg fortryder ikke, at jeg kørte. Men jeg skulle måske have sagt det til ham. Stakkels ham - at han stod der alene. Men så dårligt har jeg det ikke. Jeg prøvede at tale med ham.

I dag er Christina single, mens Michael er blevet gift for anden gang. Denne gang uden hjælp fra et tv-hold.

- Jeg har ikke givet op endnu, og jeg håber da, jeg finder kærligheden, siger hun.

Michael har ikke ønsket at deltage i denne artikel, og han har ingen kommentarer til Christinas version af sagen.

