Blev kun 38 år: Britisk seriestjerne død

Den tidligere Eastenders-stjerne Ashvin Luximon er død af en aneurisme i en alder af 38, har hans familie bekræftet.

Han døde 23. juli i år, og begravelsen fandt sted 11. august, men først nu er dødsfaldet kommet frem i offentligheden.

Luximon er bedst kendt for at spille Asif Malik i det verdenskendte BBC-drama - en rolle han spillede fra september 1999 til oktober 2003, hvor han optrådte i 146 afsnit.

En aneurisme er en bule i et blodkar forårsaget af en svaghed i blodkarvæggen - normalt der, hvor den forgrener sig. Når blodet passerer gennem det svækkede blodkar, får blodtrykket et lille område til at bule udad som en ballon.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så Ashvin Luximon ud, da han var med i Eastenders for over 20 år siden. Foto: Facebook

En lang række af skuespillerens venner har været ude på sociale medier og erklære, at hans død var et 'enormt chok', og hans familie har siden oprettet en hyldestside, hvor de samler penge ind til velgørenhed i hans navn.

'Han elskede og var elsket af så mange. Han sang virkelig dårligt karaoke, men havde en stemme, man kunne høre fra rummet. Han bragte latter og de bedste kram', skriver familien i en meddelelse og beder samtidig alle om at donere penge til deres udvalgte organisationer frem for at sende blomster.

Ashvin voksede op i Enfield i det nordlige London og kom efter folkeskolen på Bowden's Theatre School for at forfølge en skuespillerkarriere.

Ud over 'Eastenders' har han også optrådt i reklamevideoer for bussikkerhed og British Airways, ligesom han har været med i serierne 'Grange Hill' og 'Hope and Glory'.