Blev misbruger som barn: Nu skylder han 1,8 millioner

44-årige Anders betaler ikke børnebidrag, og det er endt med at blive en dyr affære

Anders på 44 bor i det, der ligner et landskabsmaleri i Stubbekøbbing.

Her bor han med sin kæreste, hvor de sammen nyder de idylliske omgivelser.

Men det har ikke altid været helt let at være Anders. Det står klart i aftenens episode af 'Luksusfælden', hvor de økonomiske eksperter forsøger at få styr på Anders' liv.

For som barn var han overladt meget til sig selv, og fra en ung alder gik det galt.

- Jeg er det, man kalder insititutionsbarn. Jeg har brugt mit liv på institutioner, siden jeg var 12 år og udviklede ret hurtigt et massivt misbrug, lyder det fra Anders i programmet.

Han fortæller, at han var afhængig af både hash, alkohol og amfetamin. Og den slags kommer med en pris.

- Der skulle skaffes en masse penge, som blev optaget via lån.

I programmet bliver det for meget for Anders (til højre), da eksperterne viser ham, hvor slemt det står til. Foto: Viaplay Group

Stoffri i 17 år

Undervejs i sit misbrug får Anders også nogle børn.

- Jeg havde den idé, at det kunne være min redningsplanke. Men jeg magtede det ikke, fordi misbruget bliver vægtet højest.

Det endte med at handle om liv eller død, før Anders gik i behandling for sit misbrug, som han i dag har været ude af i 17 år.

Men økonomisk er han kommet i uføre.

Han har nemlig ikke betalt et eneste børnebidrag. Og gennem årene er han således endt med at skylde 1,8 millioner kroner, fordi der også løber renter på de ubetalte børnebidrag. Hver eneste måned har han derfor mere end 37.000 kroner i misligholdt gæld.

Eksperterne råder ham til at søge gældssanering, men først skal Anders finde penge i sit budget, så han kan begynde at betale børnebidrag.

Hvordan det går Anders, kan du se i 'Luksusfælden' på TV3 tirsdag klokken 20 eller nu på Viaplay.