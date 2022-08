Blev ramt af shitstorm: - Jeg har fortrudt

Carl Bjerredahl, som var tætte venner med den nu afdøde Simon Spies, er blevet trukket gennem mediemøllen og de sociale medier den seneste uge, grundet de markante udtalelser han er kommet med både i DR-dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne', men også i interviews efterfølgende.

Og torsdag var Bjerredahl på den igen. Han medvirkede nemlig i Ekstra Bladets podcast 'Q & Co.', og her gav han udtryk for, at han stadig ikke forstod den massive kritik, han har fået, og holdt fast i, at mange af pigerne havde det godt.

- Dem, der kom fra de mere primitive hjem, de havde det jo, undskyld, I bliver tossede på mig, men de havde det jo fint. De tjente jo bunker af penge, og de rejste, og de var sammen med veninder, siger han i podcasten.

Trods Bjerredahls fortsatte uforståenhed erkender han, at der er ting, han fortryder.

- Jeg har fortrudt, at jeg ikke brugte mere tid på at tage afstand, siger han, og uddyber:

Annonce:

- Det er jo ikke min mening. Jeg synes ikke, der er nogen, der skal slås.

'Det skal ikke forsvares'

Carl Bjerredahl fortæller blandt andet i podcast-afsnittet, at han sagtens kan se, at der er gange, hvor Simon Spies dummede sig, og at han gjorde ting, som er svære at forsvare.

- Simon dummede sig jo mange gange med mange forskellige ting. Såsom at ligge i sengen med de der pornomodeller, og dengang i et radioprogram, hvor han kom til at sige, at ingen var seksuelt interesserede i kvinder over 40 år. Det er jo heller ikke smart at sige vel.

Derudover har Carl Bjerredahl også, efter at have set hele DR-dokumentaren, fået et nyt syn på nogle af sine egne udtalelser omkring Simon, og den måde han selv har fremstået på.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Her ses Carl Bjerredahl sammen med sin gamle ven Simon Spies. Foto: Privatfoto

Annonce:

- Jeg kommer jo til at fremstå - som en journalist skrev - som en gammel dinosaur fra en fjern fortid, som prøver at forsvare noget, der ikke skal forsvares. Og det er selvfølgelig ikke min mening, det skal ikke forsvares, siger han og fortsætter:

- Simons mørke side skal bestemt ikke forsvares.

Lægger sig fladt ned

Henrik Qvortrup, som er vært på podcasten, foreholder i afsnittet Carl Bjerredahl især to udtalelser, som sidstnævnte kommer med i dokumentaren, og spørger ham, om han godt kan se, at det kan virke uheldigt på nogle.

- Der er nogle betragtninger om, 'hvad er alternativet for hende der fra Albertslund, andet end at stå i en bager butik', eller 'der er ikke nogen, der er døde af at få et slag med en bøjle', altså der er mange ting, siger Henrik Qvortrup.

Og her ligger Carl Bjerredahl sig fladt ned.

- Ja, jeg kan godt se, at det ikke ser godt ud. Det er uheldigt. Men det er jo vilkårene, når man laver en produktion, siger han.

Annonce:

Bjerredahl forsøger heller ikke at afskrive sig selv ansvaret for sine udtalelser. Da Henrik Qvortrup spørger ham, om folkene fra produktionen fiskede efter, at han skulle dumme sig, afviser Bjerredahl det.

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg blev okay behandlet, svarer Carl Bjerredahl.

Hør hele programmet her: