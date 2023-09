Blev revset af eksperterne: Sådan går det i dag

Tirsdag kunne TV3-seere følge med, da Ninette og Simon fik Mette Djernis og Kenneth Hansen fra 'Luksusfælden' på visit.

Ninette var nemlig overordentligt glad for at shoppe, selvom hun er på overførselsindkomst på grund af sygdom. Parret viste sig at skylde 48.000 kroner, hvorfor det kom bag på eksperterne, at Ninette sidste år lånte penge får at få den nyeste og største iPhone 14 Pro Max til 11.500 kroner.

- Det er jo fuldstændig grotesk, når I skylder 6000 kroner til Skat, sagde eksperten Mette Djernis, der bad parret sælge den dyre mobiltelefon.

- Hvad, hvis jeg ikke ønsker at sælge den? spurgte en grådkvalt Ninette.

- Jeg er ked af at sige det, Ninette, men det her er et egoistisk behov, lød det kontant fra programmets anden ekspert, Kenneth Hansen.

Følelserne sad ude på tøjet, da 'Luksusfældens' eksperter gav Ninette og simon klar besked om de dårlige økonomiske valg, de havde haft truffet i lang tid. Foto: TV3/Viaplay

Annonce:

Havde råd til sommerferie

I dag er situationen dog en anden for parret, der i programmet fortalte, at de drømmer om at holde et skønt bryllup endag. En drøm, der dog var besværliggjort af ubetalte regninger og gæld.

Den slags er dog ingen hindring for parret her over et halvt år efter optagelserne.

- Det går fremragende. Vi har sparet en god sjat op til vores bryllup, og de store ting er også på plads. Vi ved, hvor det skal være, og hvad menuen skal bestå af, og folk er inviteret, siger Ninette til Ekstra bladet og fortæller, at deres gæld var afviklet i løbet af halvanden måned, efter 'Luksusfælden' havde været forbi.

- Og selvom vi sparer, hvor vi kan, så får mad på bordet, og vi formåede også at komme på sommerferie i år. Det er virkelig rart. Da vi skyldte penge, havde man det skidt, hver gang man brugte nogen. Det er helt væk, nu hvor vi er gældfri.

Ninette og Simon formåede at vise eksperterne, at de kunne holde et stramt budget. Det har de siden gjort så godt, at der nu er et bryllup i sigte. Foto: Foto: TV3/Viaplay

Ingen tilbagefald

I programmet bliver Ninette flere gange tydeligt påvirket, da hun bliver konfronteret med, at hun havde haft et forbrug og en evne til at shoppe, der ikke stemte overens med virkeligheden.

Annonce:

Det er hun i dag også blevet kvit, og der har ikke været skyggen af tilbagefald.

- Jeg har hverken haft trangen eller behovet for at gøre den slags. Nu har jeg et formål med at spare mine penge op, og når man har noget at se frem til, så vil man også gerne gøre en indsats for det, siger hun og fortsætter med at rette rosen mod dem, som hun mener, fortjener den:

- Vi er pavestolte over os selv, men vi kunne heller ikke have gjort det uden eksperterne. Det er det bedste, vi har gjort for selv. Selvom det har været hårdt.

Du kan se 'Luksusfælden' hver tirsdag på TV3 og på Viaplay.

LÆS OGSÅ: Ekspert fra 'Luksusfælden': Sådan skærer vi millioner af gælden