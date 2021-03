Blev snydt for kvart million kroner: Sådan går det Henriette i dag

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' kunne man se Henriette, der blev snydt af en annonce på Facebook. I dag er hun taknemmelig over at have været med i programmet

57-årige Henriette fra Korsør deltog i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden', efter hun havde opbygget en gæld på hele 738.000 kroner. Hun var blandt andet blevet snydt for en kvart million gennem en annonce på Facebook.

Henriette kom via annoncen i kontakt med en engelsktalende mand, der lovede hende en stor bonus, hvis hun investerede nok penge i bitcoins, og hun gav ham adgang til sin konto. I programmet fortæller Henriette om, hvor galt det gik, da den fremmede mand begyndte at tage kviklån i Henriettes navn.

- Det ender med, at han er så dygtig, så han får taget 13 lån inden for en halv time, så beder han mig om at underskrive med NemId-kortet, så var det klarede, så var vi oppe på 250.000, og dem mister jeg allesammen.' siger Henriette i 'Luksusfælden'

Henriettes historie forbløffede 'Luksusfældens' eksperter. Henriette kan også godt se i dag, at det ikke var så smart.

- Det var min egen skyld. Jeg var blevet så hjernevasket af de folk. Det var så naivt og dumt gjort af mig, men det var i ren desperation. Min datter prøvede at råbe mig op, men jeg hørte ikke efter, jeg hørte kun på det der fup, siger Henriette til Ekstra Bladet.

Måtte lukke butikken

Henriette er uddannet pædagog, men hun havde også en butik ved siden af, der solgte brugte ting og sager.

I programmet fik Henriette at vide af eksperterne, at hun måtte give afkald på sin butik, hvis hun skulle have nogen chance for at komme sin gæld til livs.

Derfor måtte Henriette tage den hårde beslutning om at lukke sin butik. En beslutning, hun mener, var den rigtige, selvom hun synes, at opkøberen, som 'Luksusfælden' inviterede ind, af butikkens inventar fik det for billigt.

- Det var hårdt at lukke fra det ene øjeblik til det andet. Opkøberen kom jo ind og købte alle min ting for 7500 kroner - det synes jeg stadig er til at grine af. Det har jeg dog tilgivet ’Luksusfælden’ for, fordi det eneste rigtige var at komme ud af butikken.

- Jeg var røget ned i et sort hul

Eksperter havde også andre krav til Henriette. Hun skulle blandt andet finde et fast arbejde, hvor hun tjente minimum 20.000 kroner om måneden, og derudover skulle hun også sælge sin bil.

Bilen blev solgt, men Henriette har dog sidenhen købt en gammel, billig bil i stedet for cyklen, som eksperterne tilbød hende. Henriette har finansieret den nye bil ved at tage ekstra vagter for at kunne holde sig inde for budgettet.

Dybt taknemmelig

Det lykkedes eksperterne at få skåret 450.000 kroner af Henriettes gæld. Det gjorde det muligt for Henriette at kunne blive gældfri på syv år i stedet for 14 år.

I dag er hun glad for, at hun tog beslutning om at være med i programmet, og hun regner med at kunne være gældfri allerede om fem og et halvt år.

- Det var en positiv oplevelse. Det har været en spændende rejse, der har været hård og barsk, men det har været det eneste rigtige. Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp, jeg har fået i programmet. Man skal gøre, hvad de siger, for det virker, siger en glad Henriette.

