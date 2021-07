Bliver en af verdens dyreste serier

HBO har den store pengepung fremme til den kommende serie 'The Last of Us'

Seriematiseringen af Playstation-spillet 'The Last of Us' kan ende med at blive en af verdens dyreste. Det skriver flere internationale medier.

Meldingen er, at det samlede budget for den 10 episoder lange sæson vil ende langt over 100 millioner dollars.

- 'The Last of Us', som begyndte optagelserne i denne uge, er et monster.

- Projektet vil koste mere end et ottecifret beløb pr. episode, siger Damian Petti til CTV News.

Den nye serie er baseret på Playstation-spillet af samme navn. Se traileren for The Last of Us Part II her

Damian Petti er chef for den lokale afdeling af IATSE, en fagforening for film-medarbejdere, i den canadiske provins Alberta, hvor de første optagelser af zombie-serien netop er kommet i kassen.

- Jeg kan ikke bekræfte det endelige budget, men jeg vil sige, at det sandsynligvis er de dyreste optagelser, der har fundet sted i Canada, siger Damian Petti.

De første optagelser foregik i Fort Macleod knap 200 kilometer syd for Calgary, hvor hovedgaden blev omdannet til scener fra det succesfulde spil, der har vundet utallige priser.

'The Last of Us' foregår 20 år efter, den moderne civilisation er blevet destrueret. Pedro Pascal spiller Joel, som hyres til at smugle 14-årige Ellie, spillet af Bella Ramsey, ud af en undertrykkende karantæne-zone.

Både Pedro Pascal og Bella Ramsey var også med i 'Game of Thrones', som til sidst kostede i omegnen af 15 millioner dollars pr. afsnit.

I samme forbindelse skal også 'Wandavision' og 'The Pacific' nævnes. Seriernes dyreste afsnit kostede over 25 millioner dollars. Og så er der selvfølgelig Amazons 'The Lord of the Rings', hvor der lige nu skulle være afsat 1 milliard dollars til i hvert fald fem sæsoner.

Skuespillerne Nico Parker, Gabriel Luna og Pedro Pascal under en pause i optagelserne:

