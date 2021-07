Bliver til ny serie

Et af Tove Ditlevsens største hovedværker - erindringsbogen 'Gift' med den todelte titel - skildrer blandt andet forfatterens fire ægteskaber, hendes længsel efter ungdommen og et dulmende deroute udi misbrug.

Og nu bliver beretningerne filmatiseret i en stor miniserie på fire episoder. Det annoncerer Nordisk Film i en pressemeddelelse.

Instruktøren bag det prisbelønnede og anmelderroste drama 'Dronningen', May el-Toukhy, bliver konceptuerende instruktør på serien, mens hendes medforfatter på 'Dronningen', Maren Louise Käehne, bliver hovedforfatter på serien.

- Tove Ditlevsens liv udgør i al sin fandenivoldske kompleksitet et fascinerende og inspirerende stof for os som filmskabere, siger sidstnævnte i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Hun vil have det hele - karriere, børn, kærlighed, frihed - og drages samtidig konstant mod at destruere enhver form for harmoni og lykke. Toves eksistentielle splittelse mellem livets modsatrettede længsler og drømme giver genklang i et publikum af i dag og i os som fortællere, siger Maren Louise Käehne.

Der er endnu ikke sat navn på skuespillerne. Men om handlingen lyder det, at filmatiseringen især centrerer sig om Tove Ditlevsens fire ægteskaber og bliver en rå, hudløs og usentimental fortælling om hendes splittelse mellem rollen som kunstner, mor, hustru og misbruger.

'Fantastisk værk'

Det er en beretning om et menneske, der bryder ud af sit miljø og stiger op af den sociale rangstige, men som for tid og evighed er dømt til aldrig at høre til.

Og det er historien om tilblivelsen af en af Danmarks mest betydningsfulde forfattere, hvis skabertrang på samme tid blev hendes redning og forbandelse, lyder det videre i pressemeddelelsen fra Nordisk Film.

- 'Gift' er et fuldstændig fantastisk værk, der er komplekst, brutalt og rørende, og jeg kan ikke forestille mig nogle bedre til at fortælle og fortolke Tove Ditlevsens historie end lige præcis May og Maren Louise, siger producer Lina Flint.

- Med dem i spidsen for dette store kollaborative filmiske værk vil publikum kunne glæde sig til en moderne og samtidig universel fortælling om eksistentiel rodløshed og en kvindes jagt på noget større.

I dag - 45 år efter sin død i 1976 - har Tove Ditlevsens værker ramt det internationale publikum.

På kort tid er hendes København-trilogi bestående af romanerne 'Barndom', 'Ungdom' og 'Gift' blevet solgt til over 20 lande verden over.

Det er endnu ikke afgjort, hvor tv-serien skal vises.