Blodig ulykke: Mistede fire tæer

Den nyankomne investor i 'Løvens Hule' Louise Herping Ellegaard åbner i torsdagens afsnit op om en grim oplevelse, hun havde som barn.

Det sker i forbindelse med, at iværksætteren Frederik beder løverne om en investering i sine samtalekort.

Kortene skal hjælpe folk med at lukke op for samtaler, der skal være med til at mindske mistrivsel og ensomhed og åbne op for de berigende snakke, der kan være svære at starte på egen hånd.

Investoren Christian Arnstedt trækker et kort for demonstrationens skyld og vender sig mod Louise Herping Ellegaard, der svarer på spørgsmålet 'Hvad er det dummeste, du har gjort i dit liv'.

- Det dummeste, jeg nogensinde har gjort, var, da jeg stak min højre fod ned i en maskine, så jeg mistede fire tæer, svarer hun til de andre løvers store forbløffelse og fortsætter:

- På min højre fod har jeg kun storetåen.

Louise Herping Ellegaard forstod først alvoren, da hun så sin fars ansigtsudtryk efter ulykken. Foto: DR/United/Per Arnesen

Jacob Risgaard kan ikke tro sine egne ører og beder om at få historien uddybet.

- Som seksårig blev jeg passet på en bondegård, og der var en maskine, som jeg kommer til at træde ned i.

- Det gjorde så ondt, at det ikke gjorde ondt. Det var først, da jeg kom ind i ambulancemodtagelsen og så min fars ansigtsudtryk, at jeg vidste, den var gal.

Ulykken efterlod Ellegaard med en enkelt tå på højre fod og et kedeligt ophold på hospitalet i to måneder.

Ekstra Bladet har talt med Louise Herping Ellegaard, der ikke har yderligere at tilføje til historien.

'Løvens Hule', der kan ses hver torsdag på DR og i DRTV, hvor du også kan finde ud af, om Frederik får en investering med fra løverne.