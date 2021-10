Blume lukker i om Ottesen-bog

Siden Jeanette Ottesen i sin nye selvbiografi 'Fri' rettede heftig kritik af Pernille Blume, har den 27-årige svømmer og 'Vild med dans' deltager været forholdsvis stille.

Sidste fredag efter 'Vild med dans' lød det fra Blume, at hun endnu ikke havde læst bogen og derfor ikke ville forholde sig til udtalelserne om hende.

Og forud for fredagens Knæk Cancer-udgave af showet er der heller ikke meget at komme efter.

'Jeg ønsker ikke at gå ind i de konkrete afsnit om min person i Jeanette Ottesens bog 'Fri' og/eller kommentere på hendes opfattelse eller mening om mig. Jeg står 100 procent inde for, hvem jeg er, og de resultater jeg med stor glæde og stolthed har opnået', lyder det i en skriftlig udtalelse fra Blume, der fortsætter:

'De mennesker, jeg omgiver mig med i dag, er folk der støtter mig, og vil mig det bedste. Jeg elsker min sport, og de oplevelser den indtil videre har givet mig. Det er mit største håb, at min sportsgren vil motivere og inspirere den nuværende og kommende svømmegeneration.'

I bogen kritiserer Jeanette Ottesen sin svømmekollega for at være doven med træningen, og hun lader forstå, at Pernille Blume efter hendes mening aldrig burde have vundet den OL-guldmedalje, hun løb med i 2016.

Vidne til mobning

Til Ekstra Bladet kunne Pernille Blume dog efter sidste uges 'Vild med dans' fortælle, at debatten om Jeanette Ottesens bog havde fyldt for hende.

- Selvfølgelig har jeg gået og tænkt over det meget derhjemme og også snakket meget med mine venner og veninder om nogle af de ting, der er blevet sagt. Men for mit vedkommende er jeg heldigvis et rigtig godt sted lige for tiden og har også været i et godt svømmemiljø de sidste par år, og det har bare været rigtig dejligt, lød det fra Blume i den forbindelse.

Og den mobbe-kultur, Jeanette Ottesen i bogen beskriver, at hun selv er en del af, kender Pernille Blume da også alt for godt.

- Der har igennem en periode været en hård kultur i svømmeverdenen, og det har folk jo også vidst, for der kom jo denne her rapport, som har vist det. Heldigvis er der blevet gjort mange ting for at ændre kulturen, og det går rigtig meget i den rigtige retning, sagde Pernille Blume.

Jeanette Ottesens bog blev allerede inden udgivelsen ramt af massiv kritik. Flere mente nemlig, at beskrivelsen af mobningen i bogen var udtryk for, at hun mobbede videre.

Det har Jeanette Ottesen siden undskyldt for.

Politikens sportsredaktør, Søren-Mikael Hansen, kaldte tidligere på ugen over for Ekstra Bladet bogen for den dårligste, han nogensinde har læst.