Den store amerikanske filmproducer og -instruktør Bob Rafelson er død, 89 år gammel. Han opnåede to Oscar-nomineringer i sin karriere, hvor han ligeledes var med til at skabe successen 'The Monkees'

Et af 60'erne og 70'ernes helt store navne i filmbranchen, Bob Rafelson, er død, 89 år gammel.

Han døde lørdag i sit hjem i Aspen af 'naturlige årsager', skriver mediet Deadline.

Det bekræftes af hans ekskone Gabrielle Taurek.

Han anses som en af hovedpersonerne bag bevægelsen 'New Hollywood' i 1970'erne, der var med til at forandre filmverdenen.

Særligt hans arbejde som producer er blevet hyldet gennem tiden, og han har da også opnået to Oscar-nomineringer for netop dette arbejde.

Blandt de store navne, han har arbejdet sammen med, er Jack Nicholson en af de personer, han arbejdede længst med, og de to havde et partnerskab over flere år. Heriblandt på filmene 'Five Easy Pieces' og 'The King of Marvin Gardens'.

Her ses Bob Rafelson (th) med Jack Nicholson og Jessica Lange. Foto: Jean-Marc ZAORSKI/Getty Images

I 1966 var han med til at skabe tv-serien 'The Monkees', som i samme ombæring skabte bandet af samme navn. De blev en gigantisk succes og omtales som den amerikanske pendant til 'The Beatles'.