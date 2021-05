Bodil-triumf: 'Druk' tager tre priser

Efter at have modtaget alverdens hæder og ære i forbindelse med den nylige sejr ved årets Oscar-uddeling, blev Thomas Vinterbergs film 'Druk' lørdag også den store vinder ved uddelingen af Bodilprisen.

Her modtog filmen nemlig hele tre priser i kategorierne bedste film, bedste manuskript og bedste mandlige hovedrolle, som gik til Mads Mikkelsen.

Det er tredje gang, en film af Thomas Vinterberg vinder prisen for bedste film, og samtidig er det tredje gang, Mads Mikkelsen vinder bedste mandlige hovedrolle.

I begrundelsen for uddelingen af prisen for bedste film lægger Danske Filmkritikere vægt på, at 'Druk' rammer en helt særlig dansk ånd.

'Nu kan en national folkesjæl ikke indkapsles i én enkelt film, men hvis den kunne, så ville det være i 'Druk'. Samtidig er filmen grænsesprængende. Den er ikke kun en komedie, ikke kun et drama, der stilles flere spørgsmål, end der gives svar', lyder det i begrundelsen.

Thomas Vinterbergs film 'Druk' vinder tre ud af 14 priser ved årets uddeling af Bodilprisen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Og Vinterberg har da også glædet sig til at fejre filmen i Danmark, fortalte han før prisuddelingen til den fremmødte presse.

- Jeg synes, det er vigtigt at være hjemme og se vennerne og mærke den vilde opbakning, vi har fået i Danmark. Det er selvfølgelig stort med en Oscar, men det at være tilbage i Danmark og fejre det her, er bare noget andet, og det har jeg virkelig glædet mig til. Men nu må vi se, om der bliver noget at fejre, lød det fra instruktøren.

Yngste modtager nogensinde

Blandt de 14 priser, der blev uddelt, var også en rekord.

Prisen for bedste kvindelige hovedrolle gik nemlig til 13-årige Kaya Toft Loholt for sin rolle i filmen 'En helt almindelig familie'. Hun er den yngste modtager af en Bodilpris nogensinde.

Der var dog også veteraner at finde på vinderlisten.

Sidse Babett Knudsen vandt lørdag karrierens tredje Bodilpris. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Prisen for bedste kvindelige birolle gik til Sidse Babett Knudsen for hendes rolle i filmen 'Kød og blod', og prisen for bedste mandlige birolle gik til Lars Brygmann for hans rolle i 'Retfærdighedens ryttere'.