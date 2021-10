Har man fulgt starten på den nye sæson af 'Nybyggerne', kan man nok ikke undgå at have lagt mærke til tonen mellem Martin og Lucas, der til tider virker lidt hård.

I første program går det galt, da parret skal fragte en gipsplade fra traileren og ind i huset, og i andet program, der sendes onsdag på TV 2, får de to igen bidt lidt ad hinanden.

Denne gang er det en uheldig beskæring af en række kloakrør, der skal bruges til en væg i husets gæsteværelse, som får situationen til at spidse til.

Men det ser mere voldsomt ud, end det var, forsikrer parret, da Ekstra Bladet fanger dem over telefonen.

Martin kommer ved en fejl til at lave rørene for korte. Foto: André Blinkilde/TV 2

- Jeg vil ikke sige, vi skændes. Hvis vi har noget, vi gerne vil ud med, så siger vi det. Det har altid været vigtigt for os, og det blev endnu mere vigtigt for os under optagelserne, at man kunne sige, hvis man blev irriteret over, at der for eksempel knækkede en gipsplade, siger Martin og tilføjer:

- Men vi lagde også godt mærke til, at de andre par ikke skændtes lige så meget, som vi gjorde. Det er en del af charmen i rødt hus.

Lucas forklarer da også, at de altid hurtigt bliver gode venner igen.

- Bølgerne kan gå ret højt, men det gør de til gengæld i meget kort tid, og så kan vi give hinanden et kram igen. ’Nybyggerne’ er bare et billede af, hvem vi er, og hvordan vi i vores helt normale liv håndterer udfordringer, og så er vi så lige noget mere trætte og pressede end normalt, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen:

Bølgerne går højt: Var ekstremt pressede Martin og Lucas bliver stoppet af politiet i onsdagens program, men det slår dem på ingen måde ud. PR-video

Ekstremt pressede

Og netop det hårde format i 'Nybyggerne', hvor parrene ofte ikke får meget søvn, spillede en rolle for kommunikationen mellem 31-årige Martin og 32-årige Lucas, der til dagligt bor på Frederiksberg.

- Det er en ekstrem oplevelse på forskellige måder. Barren for ens fysiske og mentale formåen bliver flyttet sindssygt meget, fordi det er så hårdt, siger Lucas, og Martin supplerer:

- Jeg håber aldrig, vi kommer til at blive så pressede igen. Nu har vi jo set de første programmer og de tidligere sæsoner, og jeg føler ikke rigtig, man ser, hvor pressede vi egentlig er. Det bliver malet som et lidt rosenrødt billede af, hvordan det i virkeligheden var.

At være med i 'Nybyggerne' har været den vildeste oplevelse nogensinde, fortæller Lucas og Martin. Foto: André Blinkilde/TV 2

Der kom dog bestemt også gode ting ud af oplevelsen, fortæller de.

- Det var først og fremmest nok den største oplevelse, vi har haft sammen. Det har givet venskaber for livet.

- Det kom bag på os, hvor ekstremt hurtigt vi fik knyttet os til de andre, som vi jo ikke kendte, og til huset og Sønderborg, som også var helt fremmede for os. På et splitsekund var man bare superknyttet til alt det der, og det er ret ekstremt og ret svært at beskrive, siger Lucas.

Hvordan det går Martin og Lucas og de andre par i 'Nybyggerne', kan du følge onsdag klokken 20 på TV 2 og på TV 2 Play.

I 'Nybyggerne' er der ét vinderpar, som får deres hus i præmie, men hvad der sker med 'taber'-husene efter programmet, varierer fra år til år. Læs om det, de hemmelige sponsoraftaler og meget mere her.