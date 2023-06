Bøvl med frækt 'Løvens Hule'-firma: Overgår til politiet

Har du erfaringer med virksomheden eller noget, der ligner? Så send en mail til vores tipindbakke 1224@eb.dk.

Sexlegetøj på abonnement.

En fremragende idé, da den blev præsenteret af firmaet L'Amourbox i tv-programmet 'Løvens Hule' på DR. Knap så fremragende udførsel, fire år efter programmet blev sendt på tv.

Det har fået en af firmaets tidligere kunder, Cira Nielsen, til at anmelde firmaet til Forbrugerombudsmanden, som nu sender sagen videre til politiet.

'Muligvis strafbart'

Tidligere kunder som Cira Nielsen, Rebecca M. Christiansen og Lisa Grønhøj har nemlig oplevet, at L'Amourbox har trukket penge fra deres konti, lang tid efter at de har afmeldt deres abonnementer.

'En teknisk fejl i forbindelse med opdatering af vores abonnementsmodul, som har skabt lidt problemer over en periode,' skrev direktør og stifter Kristoffer Hjerrild i en mail til Ekstra Bladet i marts.

En periode, der ser ud til at have varet omkring et års tid.

'Det kan simpelthen ikke passe, at deres (L'Amourbox, red.) kunder skal til bøvle med at udskifte betalingskort for at undgå at blive trukket flere år efter ophør af abonnement,' fortalte Cira Nielsen tidligere.

Hun har sidenhen fået svar på sin henvendelse fra Forbrugerombudsmanden, som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

'Det er Forbrugerombudsmandens umiddelbare opfattelse, at hændelsesforløbet i din sag muligvis er strafbart efter reglerne i straffeloven.'

'I medfør af forvaltningslovens § 7, stk. 2 har vi derfor dags dato oversendt din henvendelse til Københavns Politi med henblik på eventuel videre behandling.'

Paragraffen henviser til, at Forbrugerombudsmanden skal videresende sagen, hvis sagen ikke berører dens sagsområde, som det er i dette tilfælde.

Derfor er det nu politiet, der skal vurdere, hvorvidt der er foregået noget, som strider mod lovgivningen.

Skal ske hurtigst muligt

Hvis man spørger Forbrugerrådet Tænk, er der ingen tvivl om, at folk, der oplever ovennævnte fejl, skal have pengene igen.

Dog er der ikke helt klare grænser for, hvor længe man kan have en teknisk fejl som den, der er beskrevet.

- Hvis der er tale om en fejl, er virksomheden forpligtet til at få den fikset hurtigst muligt. Man kan ikke fortsætte med at lade et problem køre, sagde Martin Bruun-Houmølle, der er jurist hos Forbrugerrådet Tænk, i marts.

- Hvad er hurtigst muligt?

- Det er svært at sige. Det kan godt være så teknisk problematisk at løse, at der skal bruges noget arbejdstid på det. Ellers må man finde en løsning, der gør, at det ikke går ud over forbrugerne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvad direktøren tænker om, at L'Amourbox er meldt til Forbrugerombudsmanden, og at sagen nu overgår til politiet. Men også om der er kommet styr på den tekniske fejl. Han er ikke vendt tilbage med svar.

