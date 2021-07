Bøvl på Viaplay: Vi beklager

'Lige nu kan flere brugere opleve problemer med tjenesten. Vi arbejder på en løsning'.

Den besked bliver flere brugere lige nu mødt af, når de prøver at tilgå Viaplay, hvor der i øjeblikket er store tekniske problemer.

På Twitter bekræfter Viaplay, at en række brugere ikke kan tilgå Viaplay i øjeblikket, og at de arbejder på at finde en løsning.

'Lige nu oplever visse kunder problemer med at anvende tjenesten. Vi arbejder på at løse det i skrivende stund. Det bør derfor være i orden så snart som muligt. Tak for din tålmodighed', lyder det.

Nedbruddet sker, kort efter finaleafsnittet af 'Paradise Hotel' er blevet tilgængeligt på platformen klokken 16.

Og det har skabt frustrationer hos flere seere, at de ikke kan tilgå Viaplay i øjeblikket.

'Kom nu i gang mand, jeg vil se paradise', skriver en bruger på Instagram.

'OMG... Det er umuligt at se PH. Viaplay sutter røv lige nu', skriver en anden, mens flere andre konstaterer, at 'det ikke virker'.

Til Ekstra Bladet oplyser Mette Barnes, der er VP for PR og kommunikation i Nent Group, herunder VIaplay, at problemerne efterhånden skulle være løst.

'Vi havde midlertidige tekniske problemer på Viaplay, de er heldigvis løst nu, så vores seere har mulighed for at se finalen på 'Paradise Hotel'. Vi beklager selvfølgelig de gener dette har medført', lyder det.