Bombarderes med opkald: Nu reagerer Netflix

En sydkoreansk kvinde ved navn Kim Gil-young er blevet bombarderet med opkald, efter hendes telefonnummer dukkede op i den populære Netflix-serie 'Squid Game'.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og nyhedsbureauet Reuters.

Kvinden, som har brugt telefonnummeret i mere end ti år, fortæller, at hun har måttet afvise opkald fra over 4000 numre.

- Siden showet blev sendt, har jeg modtaget så mange sms'er og opkald dagligt, at mit liv er blevet besværligt, har Kim Gil-young udtalt til mediet Money Today ifølge Daily Mail.

Folk ringer for at lave telefonfis, og en af spasmagerne har angiveligt ringet for at fortælle kvinden, at hun skylder mere end én million dollars, og at personen gerne vil deltage i 'Squid Game'.

Kim Gil-young fortæller derudover, at hun ikke kan få sig et nyt telefonnummer, da hun ejer en forretning, der afhænger af det.

Kompensation

Netflix har udtalt, at de bevidst kun har vist de sidste otte tal af telefonnummeret, men at de ikke var klar over, at de resterende tal automatisk ville blive tilføjet.

Nu har de valgt at redigere telefonnummeret ud af den populære serie.

Streaming-tjenesten har tilbudt kvinden en kompensation på 4100 dollars svarende til 26.000 danske kroner. Men det har Kim Gil-young afvist.

Slår rekorder

I den vanvittige populære serie 'Squid Game' følger man ludomanen Seong Gi-huns kamp for overlevelse i et dystert spil, hvor et nederlag er lig med døden.

Siden premieren har Netflix annonceret, at serien dagligt slår rekorder. Den er den meste sete serie i 90 lande, og seriens skuespillere er på vej til gøre kometkarriere.

'Squid Game' har desuden fået aktiemarkedet til at eksplodere. Det kan du læse mere om her.