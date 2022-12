Bombe i dansk selskab bag 'X Factor': To chefer hjemsendt

Der ventede tirsdag en overraskelse til to fra ledelsen i Blu.

To af cheferne for det danske produktionsselskab, som blandt andet står bag 'X Factor' i Danmark, blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger her hjemsendt med øjeblikkelig virkning.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Yvonne Thomsen, nordisk kommunikationschef hos den internationale underholdningsgigant Fremantle, der ejer Blu, at der er en verserende sag. Hun ønsker dog ikke at bekræfte antallet af hjemsendte.

- Der er en intern hændelse på Blu, men vi har ikke mulighed for at kommentere det på nuværende tidspunkt, da det er en intern sag, lyder det fra hende.

Det vides ikke, hvad sagen omhandler.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra en række højtstående ansatte hos både Blu og Fremantle. Personerne har dog enten ikke ønsket at kommentere eller er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Millionoverskud

Blu står i Danmark bag en lang række populære tv-programmer som 'Hvem holder masken?', 'Landmand søger kærlighed', 'Kærlighed hvor kragerne vender' og 'Forsidefruer', og det har tilsyneladende været en glimrende forretning indtil videre.

Da selskabet i sommer afleverede regnskab for 2021, lød bruttofortjenesten på 78,7 millioner kroner, mens overskuddet før skat lød på 14,5 millioner kroner. Begge beløb er dog en nedgang i forhold til året inden.

I 2020 var de to beløb 82 og 21,1 millioner kroner.

Blu blev grundlagt i 2001, og allerede i 2005 blev selskabet solgt til britiske Fremantle, som er en del af den børsnoterede mediegigant RTL Group.

I Danmark ejer Fremantle også Miso Film og Strong Productions.