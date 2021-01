Bommert: - Det er fandeme løgn

Et menstruationsbind kom på afveje under fredagens 'X Factor'

Fredag aften indtog Clara 'X Factor'-studiet og aflagde audition foran de tre dommere. Her imponerede hun med sin smukke stemme og sin fortolkning af Ariana Grandes megahit 'God is a Woman'.

Men i sidste ende var det noget helt andet, der løb med opmærksomheden. Undervejs i Claras optræden kom en hvid genstand nemlig til syne ud af ærmet på hendes kjole, og det fik dommerne til at undre sig:

- Der hang et eller andet ud ad ærmet. Lagde I mærke til det?, lød det fra dj Martin Jensen henvendt til de andre dommere.

Vært Sofie Linde havde også bemærket det og var hurtig klar med en forklaring i kulissen. Genstanden var et menstruationsbind på afveje.

- Det er et lille tip. Man sætter et trusseindlæg i armhulen. Man kan se mit. Det er lige her, lød det fra Linde, der samtidig hev ud i trøjen og viste sit eget bind i armhulen frem til kameraet:

- Så kan man ikke svede igennem, men jeg tror, at den søde Claras er lidt på afveje, sagde Linde med et grin.

Forklaringen med menstruationsbindet overraskede Oh Land, der aldrig havde hørt om den strategi, mens dj Martin Jensen konstaterede, at han kendte til tricket og endda selv har benyttet det flere gange, når han optræder.

Her kan du se bindet, der er på vej ud af ærmet. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Da Ekstra Bladet fanger Clara i telefonen til en snak om den noget uventede drejning på hendes audition, er hun et stort grin.

- Altså min audition gik jo godt, hvis man ser bort fra det med bindet, siger hun med et stort grin og fortsætter:

- Jeg har lavet tricket med bindet i mange år. Jeg har altid brugt det, fordi det er en god måde at undgå svedpletter under armene, fordi det suger godt. Så jeg har for eksempel brugt det i forbindelse med eksaminer eller optrædener, hvor man er nervøs. For jeg vil hellere have et bind, end jeg vil have svedpletter, griner hun.

Clara har valgt at tage hele situationen med et gran salt. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Derfor havde hun i anledning af sin audition til 'X Factor' også valgt at tage bind i armhulerne. Selv nåede hun dog ikke at bemærke, at det ene var på afveje, før hun havde forladt auditionrummet.

- Jeg opdagede det helt tilfældigt, da jeg forlod rummet og kiggede ned ad mig selv. Jeg stod helt alene, og der begyndte jeg bare at grine. Jeg tænkte: 'Det er fandeme løgn'. Lige der, hvor det ikke skal gå galt, fejler det, siger hun med et grin og fortsætter:

- Det er aldrig gået galt før, og så er det selvfølgelig lige der, hvor det mislykkes, men jeg er glad for, at jeg først opdagede det bagefter og ikke derinde, for så tror jeg, at det var blevet akavet.

Dommerne bemærkede også bindet på afveje. Foto: Lasse Lagoni

Bryde tabu

Selvom det ikke var planen, at Claras bind skulle på nationalt tv i bedste sendetid, så vælger hun at byde den noget uventede episode velkommen.

- Jeg kunne godt have undværet, at det skete, men på den anden side er der måske et lille tabu forbundet med at sige højt, at man har bind under armene, fordi man sveder, og jeg tror, at det er mere udbredt, end man lige tror, og at der faktisk er mange - både mænd og kvinder - der bruger det, siger hun og fortsætter:

- Min lille bommert ender i tv. Det kunne være sket i alle andre situationer og for hvem som helst. Men jeg viser ubevidst, at det er normalt at svede og tage et trusseindlæg under armen. På den måde kan det måske være med til, at folk taler om det, og så kan jeg da give tricket videre, for jeg synes da, det er genialt, griner hun.

- Synes du, at det er grænseoverskridende, at der er så mange hjemme i stuerne, der har set episoden?

- Det med bindet er ikke grænseoverskridende. Jeg ser de sjove i det. Jeg synes mere, det er grænseoverskridende at vide, at der sidder en million mennesker og ser en, fordi alle vil danne en mening om en, siger hun og supplerer:

- Det kunne have taget en anden drejning, hvis jeg havde været helt vildt flov. Men det har jeg valgt ikke at være, og i denne her tid hvor vi taler meget om sexisme og ligestilling og alt det her, synes jeg det er et fint statement.

