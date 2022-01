Bommert for åben skærm: Ikke helt skarpt

Opmærksomheden er i den grad rettet mod én, når der optrædes på nationalt tv.

Derfor sprang det da også i øjnene, da et diagram fra en af de medvirkende i 'Løvens hule' på DR ikke helt levede op til det, det lovede.

Daniel Urbaniak og Lasse Hald, der fik gang i en budkrig blandt løverne, havde nemlig ikke fået skraveret alt det, de skulle på deres lagkagediagram til løverne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billedets tekst viser godt nok, at 'andet salg' er på 25 procent, men man kan vist roligt sige, at der lige mangler lidt af den mørkeorange farve, hvis den påstand skal spille overens med det, der vises i diagrammet.

Til Ekstra Bladet fortæller Daniel Urbaniak, at det simpelthen er lille svipser af dem, der ikke er helt stærke i det grafiske.

- Det er sådan, når man ikke er skarp i de grafiske programmer, og evnerne svigter. Det vigtigste af det hele er, at tallene passer, lyder det.

Selv med en fejl i diagrammet med skravering og stavning lykkedes det let for de to mænd bag Urban Hald at trække en investering ud af løverne.

De gik fra programmet med investorerne Jacob Risgaard, der købte 20 procent af firmaet, og Christian Arnstedt, der var med for ti procent.

Hvis du vil læse mere om, hvordan det er gået investeringerne fra sidste sæson, kan du se mere her (+).

Du kan se 'Løvens Hule' på DR1 og DRTV.