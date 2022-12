Bommert til 1,7 milliarder

'Avatar' fra 2009 er med et billetsalg på godt 2.840 milliarder dollars den mest indbringende film i verden, og efter succesen annoncerede manden bag, James Cameron, at der ville komme en række efterfølgere. Nu - 13 år efter den første film - er traileren til film nummer to frigivet. Titlen er 'Avatar: The Way of Water'. Filmen har premiere i december, og du kan se traileren her.

Han mangler næppe noget, men skuespilleren Matt Damon kunne have været en hulens masse penge rigere, hvis han da ikke havde sagt 'nej tak' til den første 'Avatar'-film.

I 2019 afslørede skuespilleren således, at instruktøren James Cameron henvendte sig for at høre, om han kunne være interesseret i hovedrollen som Jake Sully - en rolle, der senere gik til Sam Worthington - og for at lokke Damon, blev han tilbudt 10 procent af den voldsomt populære films overskud, hvilket ville have genereret 250 millioner dollars - svarende til 1,75 millioner danske kroner med dagens kurs.

- Jeg er gået glip af flere penge end nogen anden skuespiller, konstaterede Damon selv.

Matt Damon kan ikke glemme, hvor mange penge han gik glip af. Foto: Ritzau Scanpix

Kom videre, Damon

I et nyt interview med BBC Radio 1, i forbindelse med den nye 'Avatar'-film, kommenterer James Cameron nu Damons udtalelse, ligesom han på sin egen kølige facon bekræfter, at historien er god nok.

- Han bliver ved at klandre sig selv for det der, og jeg mener det virkelig, når jeg siger, at Matt, du er en af verdens største filmstjerner. Kom videre, siger James Cameron i interviewet med et grin og fortæller, hvorfor det aldrig kunne lade sig gøre dengang i 00'erne.

- Han skulle lave endnu en Bourne-film, som var i kalenderen, og der var intet, vi kunne gøre ved det, så han måtte desværre takke nej.

Adspurgt om Matt Damon kan få en rolle i en eventuelt tredje film, er Cameron optimistisk.

- Ja da. Det er vi nødt til, så verden er i balance igen. Men han får fandeme ikke 10 procent.

'Avatar: The Way of Water' kan ses i biograferne netop nu.