Bond-stjerne om afsløring: - Det var utilfredsstillende

Ben Whishaw mener ikke, at man gjorde nok ud af hans figur Q's homoseksualitet, da først det var blevet afsløret i 'No Time to Die', at han er til mænd

Hvis man endelig skulle gøre det, burde det have været mere gennemført.

Det er essensen af den britiske skuespiller Ben Whishaws udtalelser i The Guardian i et stort interview, hvor han forholdes det faktum, at han i rollen som gadget- og IT-nørden Q springer ud som homoseksuel i det seneste James Bond-drama 'No Time to Die'.

For Whishaw, der også i virkelighedens verden er homoseksuel, hvor han danner par med den australske filmkomponist Mark Bradshaw, er ikke helt tilfreds med den måde, man forvaltede den nye afsløring på.

I 'No Time to Die', der sidste år slog alle Bond-rekorder herhjemme, da den efter et par års corona-forsinkelse endelig fik premiere, fortæller Q til James Bond i skikkelse af Daniel Craig i en scene, at han skal på date med en mand.

Kom fra et god sted

Men det, der på overfladen virkede til at være starten på en mission om at bringe nye lag af inklusivitet ind i Bond-universet, døde i stedet ud med den korte, henkastede bemærkning, uden at man gjorde mere ved den nye viden om Q's privatliv og seksualitet.

- Det kom fra et godt sted, men det var stadig utilfredsstillende. Jeg vil gerne indrømme, at nogle ting ved dén kreative beslutning ikke var gode. Jeg tror dog ikke, at det var påtvunget folkene bag, at der skulle en scene med homoseksuelt indhold med. Men jeg kan huske, jeg tænkte: 'Gør vi dette - uden så at gøre noget mere ved det?'. Jeg husker, at jeg måske følte, at det var uforløst, siger Ben Whishaw i interviewet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ben Whishaw er ikke helt så nørdet i virkeligheden, som når han spiller Q i James Bond. Her ved gallapremieren på 'No Time to Die' i London i september 2021. Foto: Vianney Le Caer / Ritzau Scanpix

Reaktionen kommer efter, at intervieweren, journalisten Tom Lamont, lufter sine egne tanker om emnet for Ben Whishaw.

Kan for nemt klippes ud

Lamont mener, at det på den ene side var en lettelse at se noget mere diversitet og mangfoldighed på rollelisten i det til tider meget konservative film-franchise, men at det hele var forvaltet på så banal en måde, at det føltes som noget, der måske var trukket ned over hovedet på produktionen, og at den korte, banale scene, hvor Q's homoseksualitet nævnes, ville være 'for nem' at klippe ud af filmen i territorier, hvor den slags ikke er velset.

Men selv om Ben Whishaw er enig i det fremførte, besluttede han, at han ikke ville råbe højt om det på filmsettet:

- Af en eller anden grund talte jeg ikke i detaljer om det med nogen. Måske ville jeg have gjort det på et andet projekt, men James Bond er en meget stor maskine. Jeg tænker meget over, om jeg skulle stille spørgsmålstegn ved det. I stedet ende gjorde jeg det ikke. Jeg accepterede, at det var, hvad der var stod i manuskriptet. Jeg sagde replikkerne. Det er, hvad det er, siger Whishaw til The Guardian.