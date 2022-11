Bookmaker er ikke i tvivl: De vinder i aften

I aften bliver det afgjort, hvem af nydanserne der løber med sejren i dette års 'Vild med dans'. Men hvis man spørger Danske Spils 'Vild med dans'-ekspert, Mathias Reimer Larsen, er han ikke usikker på, hvem vinderen bliver.

- Det bliver en stor finale, men det bliver uden reel spænding. Fra start havde vi Caspar Phillipson som næststørste favorit til at gå hele vejen. Og den rammer vi næsten plet på. Han er simpelthen kæmpe favorit til at vinde årets 'Vild med dans', og det vil komme som et kæmpe chok for os, hvis ikke det sker, siger han i en pressemeddelelse.

Caspar Phillipson og Malene Østergaard har heller ikke været ude i en omdans i løbet af sæsonen.

Det har de andre to andre finalepar, Daniel Wagner & Asta Björk og Natasha Brock & Thomas Evers derimod. De to par ligger heller ikke så langt fra hinanden mener Danske Spils ekspert.

- Daniel Wagner var længe Caspar Phillipsons største konkurrent, men han er blevet overhalet af komikeren Natasha Brock, som må siges at være konkurrencens helt store overraskelse. Hun er kommet totalt fra baghjul: Vi vurderede fra starten, at hun havde næststørst risiko for at forlade programmet som den første, men vi må bare sige, at hun har taget Danmark med storm, siger Mathias Reimer Larsen og fortsætter.

- Hendes dansepartner Thomas Evers spiller selvfølgelig en afgørende rolle her. Han er ekstremt elsket af den brede befolkning, og har virkelig disket op med nogle anderledes og ikke mindst humoristiske danse de seneste par uger, siger Mathias Reimer Larsen.

Thomas Evers og Natasha Brock overraskede blandt andet seerne med en dans i hotpants i år. Et vovet look som fik Thomas Evers til at føle sig lidt nøgen, indrømmede han efter udseendelsen.

Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen danser showdans til 'Dream Girls' af Beyoncé, Anika Noni Rose & Jennifer Hudson. Foto: Jonas Olufson

Det kan du vinde

I skrivende stund er Caspar Phillipson og Malene Østergaard også storfavoritter til Danske Spils odds og giver blot 1.38, hvis de løber med sejren. Hvis man derimod tror, at Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen løber med sejren, giver det 3.75, og hele 8.00 hvis det ender med, at blive Daniel Wagner og Asta Björk, der vinder.

Det bliver kort sagt spændende for os, hvem der ender på anden- og tredjepladsen, men ikke så spændende, hvem der løber med den samlede sejr, siger Mathias Reimer Larsen.

