Bookmakere: Her er vinderen af 'X Factor'

Fredag aften står sidste omgang af denne års 'X Factor' for døren, når finalen afholdes i studiet i Brøndby.

I finalen står Oh Lands to unge solister, Nikoline Steen Kristensen og Solveig, imens Thomas Blachmans sidste gruppe, Simon & Marcus, har den sidste finaleplads.

- Det er ikke en falliterklæring

Bookmakerne er enige om, at vinderen skal findes i blandt Oh Lands to piger.

Lige nu har Danske Spil og Bet365 Solveig som favorit, hvor hun står til at give 1.90 gange penge igen hos Danske Spil og 2.10 gange penge igen hos Bet365.

- Vi har fra starten af sæsonen været sikre på, at en fra den unge kategori ville vinde. Så det er vi ret sikre på holder stik. Vi kan se, at Solveig er meget populær hos vores spillere, og det plejer også at være en god indikator for, hvor spillet er på vej hen, siger oddssætter hos Danske Spil Mathias Reimer Larsen.

De to spiludbydere tror, at finalen kan blive et tæt løb, da en sejr til Nikoline Steen Kristensen giver henholdsvis 2.55 gange pengene igen og 2.25 gange penge igen.

En trejde bookmaker Bet25 har faktisk den unge Nikoline som favorit til sejren i skrivende stund.

En ting, mener bookmakerne, dog er sikkert. De dansende nordjyder Simon & Marcus må nøjes med tredjepladsen. De giver lige nu omkring 5-6 gange penge igen alt efter, hvilken spiludbyder, man spiller hos.

Finalen af 'X Factor' 2021 kan ses i aften kl. 20 på TV2. Du kan følge Ekstra Bladets livedækning af finalen på eb.dk i aften.

