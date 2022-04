'Borgen'-stjerne: Ingen planer om pension

Der er gensyn med en af landets mest erfarne scenekunstnere, når Lars Knutzon toner frem i fjerde sæson af 'Borgen'.

Det var en stor overraskelse, at DR-dramaet fik endnu en sæson, cirka ti år efter at den seneste blev sendt - også for seriens skuespillere.

- I første omgang blev jeg en smule bekymret, for jeg tænkte: Kan der drives mere ud af den historie? Men det gik ret hurtigt op for mig, da vi fik manuskripterne, at der var masser af kul på den idé, siger Lars Knutzon.

- I min alder står tilbuddene ikke i kø, så jeg tager det første og bedste. I det omfang, folk stadig vil bruge mig, kommer jeg spænende, selv om jeg ikke bliver fuldstændig ødelagt, hvis ikke jeg har noget at lave. Jeg bliver ved, til jeg falder omkuld. Men kvaliteten var der virkelig her, siger den 80-årige skuespiller.

Særpræget og sjov

Lars Knutzon er tilbage som Bent Sejrø - politisk nestor, mentor og ikke mindst ven for politiker Birgitte Nyborg i skikkelse af Sidse Babett Knudsen.

- Det er sjovt med Sidse, at hun egentlig er komiker og en af vores allerbedste herhjemme. Det kan jeg godt mærke, når hun spiller. Jeg husker i de sidste sæsoner, at hun godt kunne stille sig op og optræde, når der var pauser og sådan noget. Hun er så sjov, og det tror jeg, er meget godt, at det er sådan en, der spiller den rolle. Hvis det nu var sådan en rigtig klassisk skuespiller, kan det godt være, at det blev lidt for alvorligt. Hun har en eller anden distance. Hun er særpræget og helt anderledes end andre skuespillere, synes jeg, siger Lars Knutzon. (Stillfoto). Foto: Mike Kollöffel/DR/Stillfoto/Free

Og det var et kærkomment gensyn.

- Hun er særpræget, helt anderledes end andre skuespillere, og så er hun sjov og skæg at arbejde sammen med, en dejlig pige. Det var rart at møde hende igen. Hende har jeg savnet.

- Desværre er der også nogle, der er døde efter sidste sæson - Søren Spanning, der var en god ven, som jeg fulgte til det sidste, og Ole Thestrup, som også var fremragende.

Genkendt i USA

Deres præstationer nåede langt ud over Danmarks grænser, og også Lars Knutzon har mærket, hvor populær serien er i udlandet.

Han er blevet genkendt i både Paris, Berlin og New York.

- Da jeg gik langs Broadway, var der flere, der sagde: 'Oh, are you the guy from 'Borgen?', siger Lars Knutzon med engelsk accent.

- Det var vi meget stolte af. Det var sgu alligevel noget, siger den erfarne skuespiller.

- Jeg synes, det var i går, vi sluttede de tre (første, red.) sæsoner. Jeg har ikke glemt noget af det. Jeg husker det tydeligt. Vi havde det skidehyggeligt og blev behandlet som konger og baroner. Det var alletiders, lyder det fra Lars Knutzon. (Arkivfoto). Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det kom bag på holdet.

- Det var ikke, fordi vi syntes, det var dårligt det, vi havde været med i. Men at det gik hen og blev sådan en succes, og sådan en international succes, havde jeg slet ikke forestillet mig, siger Lars Knutzon.

- Der er ingen, der har kunnet give mig et ordentligt svar, andet end det er godt lavet og godt skrevet. Den har den der lidt kølige nordic noir-stil, som er værdig populær. Og så handlede 'Borgen' om en kvindelig statsminister og almindelige mennesker i en regering, og det var ret usædvanligt på det tidspunkt.

Usikker fremtid

Men den fængede - og i sådan en grad, at fjerde sæson er lavet i samarbejde med Netflix.

Søndag aften kører det sidste afsnit af 'Borgen' over skærmen. Om der kommer en femte sæson, ved Lars Knutzon ikke.

- Jeg har prøvet at udfritte Adam Price, men så ser han fuldstændig trekantet ud i ansigtet. Jeg tror det ærligt talt ikke. Det kunne selvfølgelig være sjovt. Men så er jeg jo død i mellemtiden, siger Lars Knutzon.

- Jeg har foreslået Adam Price, at hvis de skal i gang med en ny sæson, så starter den nok med en stor begravelse af Bent Sejrø. Så grinede han.

Det sidste afsnit af 'Borgen - Riget, magten og æren' sendes på DR1 søndag den 3. april klokken 20.00 og allerede fra fredag morgen på DRTV.