Brækkede tommelfingeren før debut

En arm i gips og sirligt sprøjtearbejde under tikkende tidspres er en temmelig skidt kombination.

Ikke desto mindre var det de udfordrende forhold, 13-årige William måtte dyste under, da han mødte op til optagelserne af 'Den store juniorbagedyst'.

Det var ikke ligefrem ønskescenariet, at hans drøm om at bage på tv skulle gå i opfyldelse med højre hånd pakket ind i en ordentlig klump gips, men bare to uger før sin debut i bageteltet, brækkede den unge fynbo sin tommelfinger.

Det var en fodboldkamp i et frikvarter, der gjorde hans højre hånd mere eller mindre ukampdygtig. En af kammeraterne ramte Williams finger i stedet for bolden.

- Det gjorde faktisk ikke ondt i starten. Jeg tror, min finger var helt bedøvet af slaget, fortæller William til Ekstra Bladet.

Lægernes dom var tre uger i gips. Mere uheldigt kunne det næsten ikke være.

- Det var pænt uheldigt. Da jeg sad der med gipsen på, gik det op for mig, at det var et kæmpe problem det her, siger William, der kommer fra Vester Aaby ved Fåborg.

Når jeg har siddet og set 'Den store bagedyst', har jeg tænkt, at det er klippet sammen, så det virker stressende. Men så oplevede jeg lige på egen krop, at det er rigtigt. Det er sådan det er i virkeligheden. Virkelig stressende, siger William, der ikke ligefrem blev hjulpet af sin brækkede finger. Privatfoto

Kun et kort øjeblik overvejede den dygtige hobbybager at melde fra til bagedysten.

- Men jeg vidste bare, at der ventede mig en stor oplevelse, så jeg tænkte, at det måtte kunne lade sig gøre alligevel, siger han.

Den højrehåndede gut med sin højre hånd i gips var derfor nødt til at få bragt sin venstre arm i spil, når der skulle trylles i køkkenet.

- Jeg øvede et par kager derhjemme med gipsen på, men jeg havde faktisk ikke lyst til at bage, fordi jeg vidste, at jeg ikke kunne gøre det så godt, som jeg plejer, siger William.

Det blev ikke nemmere, da han skulle bage i 'Den store juniorbagedyst', hvor tidspresset er en ret afgørende faktor.

- Det er svært at gøre tingene hurtigt med gips på. Hånden fyldte meget, og der var så meget, jeg ikke kunne på samme måde, som jeg plejer, siger han.

William fortæller, at både programmets vært, Joakim Ingversen, og hans kage-konkurrenter var søde til at hjælpe ham, når det blev svært med armen.

I dag er tommelfingeren fuldt kampdygtig igen, og lysten til at bage er tilbage.

- Lige for tiden er det især fyldte chokolader, jeg laver, siger William, der skulle have været konfirmeret i næste måned.

På grund af corona er den store dag udskudt til august, men hvad der skal serveres af kage og søde sager har han allerede styr på.

Her er deltagerne i 'Den store juniorbagedyst' Liva, 12 år. Fra Kastrup William, 13 år. Fra Vester Aaby Nora, 13 år. Fra Værløse Andreas, 12 år. Fra Nørre Nebel Emma Larsen, 14 år. Fra Sønderborg Abbitha, 15 år. Fra Humlebæk Karl, 14 år. Fra København Malou, 14 år. Fra Ulfborg

Deltagerne i 'Den store bagedyst har tidligere fortalt, at det langt fra er en gratis fornøjelse at være med i kagekonkurrencen. De bruger tusindvis af kroner af egen lomme, og det er ikke alle, der har midlerne til det.