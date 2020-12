Brækker sig af grin: Hvad sker der mand!

Asbjørn 'Tyren' Nielsen er tilbage i 'Ex on the Beach', og det er med en klar mission: Han vil genvinde deltageren Lærkes hjerte, efter han i seks dage har været sendt ud af programmet.

- Ikke fedt at se

Den pause brugte han ensom på et hotelværelse med en blok og en kuglepen, hvilket der kom et kærlighedsbrev ud af.

'Hej Lærke. De sidste mange dage har været ulideligt hårde. Der er ikke gået et minut, hvor jeg ikke har tænkt på dig. Jeg frygter det værste, men håber på det bedste', skriver han blandt andet og fortsætter:

'Ved at du føler, at det måske bestemt ikke skal være os efter så lang tid, hvor jeg ikke har vist dig noget. Men jeg har været bange, Lærke. Bange for at det faktisk kunne være os resten af livet.'

Flødetyren er stemplet ind. Se videoen over artiklen.

'Hold kæft mand'

Da Asbjørn Nielsen gæster Ekstra Bladet sammen med Nicklaes Olsen fra selvsamme program, kan sidstnævnte slet ikke være i sig selv over, hvad han lige har set.

- Hold kæft mand. Hvor er du fløde, udbryder han efter at have set Asbjørn læse brevet højt for Lærke. Han forsøger ihærdigt at holde tårene tilbage.

Overrasker: - Jeg er tilbage

Asbjørn kan sagtens se det sjove i klippet, men synes måske reaktionen er lige vild nok.

- Fuck nu af din idiot, siger han med et stort, forlegent grin.

Se Asbjørn åbne sit hjerte og vennens hudløst ærlige reaktion i videoen over artiklen.