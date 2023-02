Bragende alkohol-succes efter tv-hit

Der bliver bællet Aperol Spritz i anden sæson af tv-serien 'White Lotus', og det er bestemt ikke noget, firmaet bag den farverige drik, Campari Group, klager over.

I USA steg salget af Aperol sidste år med 50 procent, og selskabets adm. direktør, Bob Kunze-Concewitz, tilskriver serien en stor del af æren for det.

- Hvis man ser 'White Lotus', så ser man så mange orange glas - Aperol bliver perfekt serveret i hvert eneste afsnit, og det har tydeligvis en indvirkning, sagde han ifølge Business Insider under et investorkald i forbindelse med regnskabet for nylig.

- Hvis er glade for det, og vi forventer at se yderligere acceleration i USA i år, og vi har tænkt os at bygge videre på det, for det er tydeligvis meget profitabelt, fortsatte han.

Det flyder nærmest med Aperol Spritz, som galleriet herunder tydeligt viser:

Aperol Spritz-fest i 'White Lotus'

Foto: Fabio Lovino/HBO

Aperol Spritz har i årevis været en populær drik i Danmark og store dele af Europa, men først nu er USA altså for alvor ved at få øjnene op for det.

Første sæson af 'White Lotus' havde premiere i 2021, hvor man fulgte en gruppe gæster og ansatte på et hotel i Hawaii. I anden sæson er scenen rykket til Italien.

'White Lotus' blev med det samme et hit og vandt 10 Emmy-priser tidligere i år.

Der er allerede planlagt en tredje sæson af serien, der er skabt af Mike White og har folk som Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham og Michael Imperioli på rollelisten.