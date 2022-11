Bridget Jones-forfatter afslører stor nyhed

Helen Fielding fortæller, at hun arbejder på et nyt manuskript til en fjerde 'Bridget Jones'-film

Der er glædelige nyheder til 'Bridget Jones'-elskere.

For Helen Fielding, der er forfatter til de bøger, som filmserien er baseret på, afslører nu, at hun arbejder på et nyt manuskript.

Det skriver Radio Times.

- Ja, jeg arbejder på det (manuskriptet, red.), og jeg håber virkelig, det vil ske. Hver film, der er blevet lavet, er et mirakel. Det er virkelig svært at få filmene til at ske og gøre dem gode. Men jeg vil elske at se den på skærmen, fortæller hun i et interview med Radio Times.

De første film 'Bridget Jones's Dagbog', 'Bridget Jones: På Randen af Fornuft' var baseret på bøgerne med selvsamme navn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Renee Zellweger i 'Bridget Jones: På Randen af Fornuft'. Foto: Laurie Sparham/Ritzau Scanpix

Den sidste film 'Bridget Jones's Baby' var i stedet baseret på to klummer, som Helen Fielding skrev tilbage i 2005 og 2006 for den britiske avis The Independent.

Annonce:

I skrivende stund er den fjerde 'Bridget Jones'-film altså ikke blevet bekræftet, men Helen Fielding har med nyheden om det nye manuskript givet 'Bridget Jones'-elskere håb om en potentiel ny film.

Streaming-guide: Her lander årets største brag

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kniber mændene en lille tåre, så ryger kvindernes trusser hurtigt af. Det er Leif fra 'Landmand søger kærligheds' bedste dating-råd i podcasten 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app