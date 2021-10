Brød fuldstændig sammen i kulissen

Det seneste afsnit af 'Den store bagedyst' var ganske specielt for deltageren Sæþór Kristínsson på flere måder.

I programmet havde han nemlig valgt at dedikere en kage til en helt særlig person: Hans mor, som døde i januar efter et års kamp mod kræft.

Derfor sad følelserne også ekstra meget ude på tøjet for Sæþór Kristínsson lørdag aften.

- Da vi optager i maj, havde jeg lige mistet min mor kort forinden i januar. Det er kun fire dage efter hendes begravelse, at jeg står til den første casting i 'Den store bagedyst', siger han og fortsætter:

- Det var hende, der i lang tid havde opfordret mig til at være med i 'Bagedysten', og det var hende, der troede på mig. Så på den måde var det for hende, at jeg meldte mig til 'Bagedysten'. Når hun nu desværre ikke kunne opleve det, så har jeg hele tiden haft en idé om, at jeg skulle have hende med på en anden måde, og det gjorde jeg så på den her måde.

Sådan så Sæþór Kristínssons hyldest til hans mor ud i kageform. Foto: DR

Faktisk var der flere forskellige hilsner gemt til Sæþór Kristínssons afdøde mor i den kage, han lavede.

- Jeg kommer fra Island, og vi kommer fra en familie af sømænd, og derfor var det oplagt, at det skulle være en klassisk sømandstatovering, og så kan jeg jo også bare rigtig godt lide tatoveringer, siger 'Bagedyst'-deltageren og fortsætter:

- Samtidig er den kage, jeg tager udgangspunkt i, en islandsk småkage, som hedder 'morkager' på islandsk. Det er en småkage, vi altid har spist til jul, så på den måde var der mange minder forbundet med det.

Støtter op Det har da også flere gange gjort ondt, når Sæþór Kristínsson kommer til at tænke på, at hans mor ikke er der til at se ham i 'Den store bagedyst'. - Hun har jo virkelig støttet op omkring det og haft en tro på, at det kunne jeg sagtens, og jeg havde selvfølgelig håbet på, at hun har været med i forløbet, så det har har virkelig været svært, for jeg har mange gange haft lyst til at skrive og ringe til hende, men det kan man jo ikke. - Men jeg har følt, at jeg har haft hende med hele vejen. Det var sådan, at hun tog fejl af castingdatoen. Hun troede, det var 19. december, så der skrev hun en besked til mig om morgenen, hvor hun ønskede mig held og lykke og sagde, at det nok skulle gå. Castingen var så 19. januar, og der var hun død. - Til tider har jeg taget den besked frem, og så har jeg fået ekstra motivation, for man vil jo gerne gøre sine forældre stolte, og det har jeg følt, at jeg har gjort, når jeg har kigget på den besked. Vis mere Vis mindre

Ville tale åbent om det

Ifølge Sæþór Kristínsson overvejede han længe, hvorvidt han skulle være åben om sin mors død på tv i bedste sendetid.

- Det var virkelig svært, og jeg var virkelig i tvivl, for det var jo kun fire måneder siden, jeg havde mistet hende, da vi begyndte at filme. Så det var stadig et meget åbent sår, og det var meget svært at tale om, siger han.

I programmet ser man da også, at Sæþór Kristínsson flere gange bliver meget berørt, når han taler om sin mor, mens han bager i teltet.

- Jeg brød sammen flere gange, og især da jeg var færdig med at bage de her småkager. Det var en forløsning, for det lykkedes, og jeg synes, det blev så fint. Så det var en meget følelsesmæssig omgang for mig, siger han og fortsætter med at fortælle, at det var vigtigt for ham at sætte ord på sin sorg:

- Jeg synes også, det var vigtigt at være sårbar og tale om de her ting, for det er også en del af helingen og sorgbearbejdelsen, at man taler om det.

Endte som mesterbager Sæþór Kristínsson endte i lørdagens omgang 'Den store bagedyst' at tage titlen som mesterbager for første gang. - Det var kæmpestort. En ting er, at dommerne kan lide det, men det betød meget for mig, at jeg vandt den dag, hvor jeg sendte hyldest til min mor. Sæþór Kristínssons havde slet ikke regnet med, at han i sidste ende ville stå som vinder. - Jeg vidste godt, at det var gået godt, men jeg havde aldrig troet, at jeg ville stå som mesterbager, så det gjorde jo bare, at jeg blev bekræftet i, at jeg godt kan finde ud af at bage. Det var virkelig stort. - Og så er der jo også en anden stor ting. Programmet i aften bliver vist på min mors fødselsdag. Hun ville være blevet 57 år. Hvad er chancen for det? Så det er bare den ultimative hyldest, og jeg håber, hun er stolt af mig, siger Sæþór Kristínsson, der skal se afsnittet sammen med sine fem søstre. - Vi skal se det sammen og hygge os og mindes vores mor. Så det kan ikke være bedre. Vis mere Vis mindre

Sådan så Sæþór Kristínssons færdige mesterværk ud. Foto: DR

