Brød sammen: - Det blev for meget

17-årige Nikoline blev pludselig usikker på sig selv under Oh Lands 'X Factor'-bootcamp

De trofaste 'X Factor'-seere har efterhånden vænnet sig til at se 17-årige Nikoline Steen Kristensen fra Sørvad være et stort smil, når hun optræder foran både dommere og publikum.

I fredagens afsnit, hvor de unge deltagere skulle optræde for sidste gang foran Oh Land inden de store liveshows, blev presset dog for meget for den unge kvinde, som brød ud i gråd.

- Jeg kan virkelig tydeligt huske det. Det var virkelig et presset øjeblik for mig. De havde sagt inden, at det ville være nogle intense dage, men det havde jeg bare slået lidt hen. Men at være i den der boble og finde ud af, at man kun var én sang fra liveshowet, det var nok det, der blev for meget, fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Siden har hun arbejdet med usikkerheden, så hun er klar til at stå på den store scene fredag.

- Det kom bag på mig, at jeg blev så usikker. De andre gange er jeg bare gået ind. Men jeg har fundet ud af, at nøglen er, at jeg ikke skal tænke for meget. Jeg skal bare være mig selv, og det gør jeg bedst ved ikke at tænke over, hvem jeg skal være. Jeg skal egentlig bare gøre det, der føles naturligt og nyde det, ligesom jeg altid har gjort, siger hun.

Blæser dommerne bagover: - Det er overvældende

Lucca Dahl Nordlund var også med på Oh Lands bootcamp, hvor hun sang Rihanna.

Overvældet

Det er da heller ikke endnu gået helt op for Nikoline, at hun faktisk er gået videre.

- Det er kun nogle gange, jeg forstår, at jeg er gået videre. Jeg var meget overvældet bagefter, og jeg tænkte bare, om det nu også var det rigtige rum, jeg var gået ind i., siger hun og fortsætter:

- Jeg kom til at tænke at tænke på forleden, at jeg som lille var inde og se et liveshow, og nu skal jeg selv stå på scenen. Det er helt vildt og sindssygt.

Nikoline har glædet sig til at kunne fortælle sin familie og sine venner, hvad hun har gået og arbejdet på de seneste måneder. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Mest af alt glæder hun sig til at kunne afsløre over for sine bedste veninder, hvad hun har haft så travlt med den seneste tid, og til at kunne vise alt sit hårde arbejde frem for hele Danmark.

- Jeg glæder mig til at vise resultatet af den her proces, hvor man knoklet meget. Det er jo virkelig stort at få lov til at få to minutter på den store scene, hvor man skal bare skal nyde det fuldt. Og jeg skal danse og give den fuld gas, og folk skal kunne mærke mig derude, siger hun.

Frustrerede seere: 'Snotdumt'

Foruden Nikoline tog Oh Land Lucca og Solveig med sig videre til live-programmerne.

Du kan følge alle deltagerne fredag i 'X Factor' på TV2 og TV2 Play.

