Brød sammen: - Det var meget hårdt

Fredag aften udspillede det helt store drama sig i det første liveshow i 'X Factor'.

Her endte det nemlig med at være dommer Martin Jensen, der skulle tage det brutale valg og vælge, hvem af sine egne deltagere - gruppen Oscar eller solisten Kári - der skulle forlade programmet.

I sidste ende blev det Oscar, der trak det korteste strå, men tilbage stod Kári, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

- Det er meget følsomt. Man er glad for at komme videre, men man har det skidt ved, at de er væk. VI har haft det godt sammen, og alle følelser er igennem på en gang, lød det fra Kári, da Ekstra Bladet mødte ham efter fredagens afgørelse.

- Det var meget hårdt. Mest fordi det var os to. Mig mod Oscar. Vi har det allesammen godt sammen. Jeg synes, det var kedeligt, at jeg røg i farezonen sammen med dem. Det ville ikke være bedre, hvis det var en anden, men det ville nok være en anden følelse, sagde han.

Oscar måtte forlade konkurrencen til fordel for Kári. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Meget rørt

Ifølge Kári var båndet til gruppen også noget af det, der gjorde, at hans følelser sad helt ude på tøjet.

- Jeg var meget rørt. Jeg var rørt over situationen og så over min 'save me song', som blev sunget til min kæreste, og så vidste jeg, at enten var jeg ude, ellers var mine gode kammerater ude, og Martin stod med et lortevalg, sagde han og fortsatte:

- Jeg føler ikke, at jeg kan have det godt lige nu. Jeg skal lige sige farvel rigtigt til dem, før jeg kan fejre, at jeg er med.

