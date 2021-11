Brød sammen: - Det ville knække mig

Følelserne sad i den grad uden på tøjet, da den professionelle danser Silas Holst dansede for sidste gang i 'Vild med dans'.

Den mangeårige deltager har nemlig besluttet, at det er tid til at hænge danseskoene op i programmet og fokusere på andre projekter.

Men selvom det er den rigtige beslutning for danseren, kunne ingen undgå at bemærke, hvor rørt han blev efter den sidste dans med partneren Lise Rønne.

- Jeg blev rørt over dansen, og fordi det var et farvel, lyder det fra danseren, da han møder Ekstra Bladet efter finalen, hvor han snuppede en andenplads.

De mange fine ord fra dommerne og specielt fra Marianne Eihilt tager han med sig.

- Der blev sagt mange fine ord, og det er noget, jeg vil tage med mig fra programmet, og jeg vil tænke på dem, når jeg savner det, fordi det kommer jeg helt sikkert til at gøre, lød det.

Der er dog en god grund til, at Silas nu trækker sig som danser i programmet.

- Der er en grund til, at jeg siger 'tak for nu'. Der er mange søde mennesker, og jeg er glad for alle dem, der har bakket mig op og fulgt med. Men det er også derfor, jeg slutter. Min egen psyke kan ikke holde til at blive kaldt alt muligt og blive svinet til mere, fordi der har været meget i denne her sæson, og det har sat et endeligt slut for mig.

Silas kan nu se frem til andre projekter - som sit kommende bryllup med Nicolai Schwartz. Foto: Ritzau/Scanpix

Folk opfører sig dårligt

Igennem sæsonen har Silas flere gange fortalt offentligt, når han var uenig med dommerne, og det har givet mange ubehagelige kommentarer.

- Når jeg ikke har været enig med dommerne, og det synes jeg, er fair nok. Men når man som deltager ikke er enig, bliver man kaldt en krukke og en dramaqueen af rigtig mange journalister og af folk bag skærmene, og det er hårdt, fordi jeg synes egentlig ikke, jeg er dramatisk. Jeg er bare ikke enig.

For Silas Holst er det vigtigt at stoppe, mens legen stadig er en smule god.

- Det virker som om, der er carte blanche til at kalde mig alt muligt, så sent som i dag er jeg blevet kaldt forfærdelige ting, og jeg kan mærke, jeg har bare ikke psyke til det mere. Så jeg stopper nu, mens det stadig er sjovt. Ellers ville det knække mig, at folk taler så grimt, siger han og fortsætter:

- Der skulle gå ni år, men så løb jeg panden mod muren, nu kan jeg ikke mere.

Selvom det har været hårdt for danseren at skulle høre på ubehagelige kommentarer, vender han gerne tilbage, hvis et dommersæde skulle åbne op.

- Jeg ville elske, hvis de spurgte. Det ville være en ære at sidde deroppe.

Silas har tidligere fortalt, at det var hans drøm at danse med Lise Rønne. Nu er drømmen udlevet, og det tid til at komme videre med andre projekter. Foto: Jonas Olufson

