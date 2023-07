Brød sammen for åben skærm: - Det var en tung byrde

Youtuber Elias Hole blev afsløret som forræder i TV 2's nye fredagsprogram af samme navn, og det fik tårerne til at trille. Han havde det meget svært i rollen som en, man ikke kunne stole på, og var lettet over, at det var slut

Duer ikke - væk! Eller nærmere: Du er forræder. Ud!

Den 24-årige Influencer og youtuber Elias Hole, der sammen med sin tvillingebror, Oscar Hole, blandt andet driver den succesfulde kanal 'Kender du det', nåede ikke at være med særligt længe i TV 2's 'Forræder'.

Han blev fredag aften afsløret af de øvrige deltagere som forræder og dermed 'fortjent' sendt hjem allerede i første udstemningsrunde af det nye fredagsunderholdningsprogram med Lise Rønne som vært.

Til Ekstra Bladet fortæller Elias Hole i bagklogskabens ulideligt klare lys, at han havde det meget svært i rollen.

- Når man sidder og kigger på det nu, er der nogle ting, man kan være bagklog omkring. Hvor man siger: 'Skulle jeg have gjort noget anderledes'? Sagt noget, så jeg kunne påvirke situationen?

- Men folk taler bag ens ryg, og man har ikke rigtig hørt noget op til, at der skal stemmes, så man havde ikke rigtig nogen chance for at beskytte sig selv. Jeg kan godt føle lidt, at jeg ikke rigtig fik lov til at få en ordentlig chance, siger Elias.

Virkelig svært

Han fortæller, at han var ked af at ryge ud så tidligt, men:

- Jeg var også meget lettet over, at jeg ikke længere skulle holde masken. Det var virkelig svært for mig.

- Deltagerne gættede jo, at du var forræder, så de gjorde vel bare, hvad de skulle?

- Ja. Man kan ikke rigtig blame nogen.

- Var det en tung byrde at bære rundt på?

- Ja, det var det. Jeg sagde ja til at være forræder - og jeg ville også gerne være forræder. Men jeg undervurderede, hvor hårdt og svært det var. De to andre forrædere var meget bedre til at holde masken, og som man kan se i programmet, så afslører mine ildrøde ører fuldstændig, at jeg er forræder, siger han.

Læs anmeldelsen af 'Forræder' her.

Var usikker

Det er første gang, Elias Hole oplever netop dét fænomen.

- De har aldrig været så røde. Det er næsten pinligt at se på. Jeg har aldrig prøvet, at det var SÅ voldsomt. Det overrasker mig meget. Jeg ved ikke, hvorfor det var sådan. Men jeg var så presset i det spil. Jeg kunne ikke holde masken. Jeg var usikker.

- Er det også klippet på en måde, hvor de måske bevidst har valgt at fremstille dig lidt stille og skummel? Det ligner det lidt.

- Det synes jeg faktisk ikke. Jeg er meget tilfreds med, hvordan de har klippet det. Jeg var meget, meget nervøs for at se det. Jeg bryder jo sammen til sidst, fordi der er så mange følelser indblandet. Jeg ville helst ikke have, at hele verden skulle se mig græde. Men jeg synes faktisk, at de har klippet det godt og fornuftigt.

- Synes du, at de burde vente nogle dage med at smide de første deltagere ud?

- Det er svært at sige, for spillet skal jo i gang med det samme. Men måske man lige kunne have haft en ekstra dag, så man kunne lære hinanden lidt bedre at kende. Jeg kendte jo ikke nogen af de andre deltagere. Jeg havde lidt svært ved at komme ind på dem og snakke med dem. Især da de tre forrædere var valgt, for så var folk lige pludselig bevidste om, at der var nogen, man ikke kunne stole på.

Elias Hole har omkring 300.000 følgere på sin YouTube sammen med brormand og 116.000 på Instagram.