Brød sammen: - Jeg er magtesløs

Der var ikke et øje tørt, da det fredag stod klart, at storfavoritten Lucca endte i farezonen sammen med gruppen The Kubrix.

I kulissen kunne man således se, hvordan Nikoline Steen Kristensen kæmpede med tårerne, som hun ikke kunne holde tilbage.

Hun og Lucca er nemlig blevet gode veninder under deres deltagelse i 'X Factor', og derfor var det hårdt for Nikoline at se hende stå i farezonen og være ked af det.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde det virkelig stramt med, at Lucca stod i farezonen, sagde hun til Ekstra Bladet, da vi talte med hende efter fredagens liveshow.

Lucca og The Kubrix endte i farezonen fredag, men i sidste ende måtte The Kubrix forlade konkurrencen.

Hun fortsatte:

- Vi er blevet enormt tætte under 'X Factor'. Mig og Lucca bor jo sammen med The Kubrix her under 'X Factor', så det var meget hårdt, at de skulle op imod hinanden.

Følelserne fik frit spil fredag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Faktisk havde Nikoline næsten hellere set, at det var hende, der stod i farezonen.

- Jeg havde næsten lyst til at sige, at jeg skulle gå derop i stedet for, for det føltes virkelig mærkeligt, at det var de to, der stod der, og det påvirkede mig meget, for de gjorde det alle godt, og de er alle blevet mine gode venner, siger hun og tilføjer:

- Men i sådan en situation er der jo intet gøre. Jeg er helt magtesløs, og det er vi allesammen. Det er op til Danmark, og vi kan ikke styre det, selvom vi ville ønske, at vi kunne.

Hvordan det går Nikoline og alle de andre deltagere videre i 'X Factor', kan du se fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

