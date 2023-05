Brødre dater samme kvinder i datingprogram

Ud af en flok på 16 mænd, har to brødre sneget sig ind. Kasper og Kristian Stig kæmper begge to om at få opmærksomheden fra de to bachelorette-kvinder Julie og Mette i TV 2-programmet 'Bachelorette'.

Og selvom man kunne forestille sig, at det kunne skabe problemer i familien, så er det ifølge brødrene bestemt ikke mærkeligt, at de medvirker i samme datingprogram.

- Jeg tænker, vi vil få styr på det. Vi plejer ikke at have skænderier, vi har den samme indstilling og en ret god brocode, siger 28-årige Kasper til Ekstra Bladet.

Lillebror Kristian, der bliver kaldt Stig, stemmer i, og mener ikke, at det kommer til at skabe nogle kontroverser mellem dem.

- Vi kan altid fornemme, hvem man bedst kan lide, vi kommer ikke til at kunne lide den samme ligemeget. Det vil ikke kunne lade sig gøre, en af os vil automatisk bakke ud, siger 25-årige Stig, der tidligere også har medvirket i datingprogrammet 'Vild Kærlighed'.

De to brødre havde fra start også lagt en klar strategi.

- Kasper er ældre end mig. Mette er ældre end Julie, på forhånd tænkte jeg at gå efter Julie, og han kunne gå efter Mette, siger Stig, om planen holder, må tiden vise.

‘Bachelorette’-pigerne havde regnet med at skulle date nogle lidt andre drenge end dem, der mødte op i programmet

En stor mundfuld

Selvom det kan være svært at dele to kvinder med så mange mænd og så endda med sin bror, så er de glade for, at dele oplevelsen sammen.

De er også begge enige om, at deltagelsen i programmet har været en fantastisk oplevelse, men også en stor mundfuld, der skulle fordøjes efterfølgende.

- Vi har begge to problemer med kontroltab. Det hele var meget opstillet og grænseoverskridende. Det var en lidt ukomfortabel måde at date på. Da det både er konkurrence og kærlighed på samme tid. Det er et ømt punkt for mig, siger Stig.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app