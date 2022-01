Brøler: DR beklager

DR beklager, at de i et omdiskuteret radioprogram ikke forelagde den tidligere DR-vært Mads Aagaard en bestemt udtalelse fra programmets vært

DR beklager nu deres manglende forelæggelse for tidligere DR-vært Mads Aagaard i forbindelse med radioprogrammet ‘Ugens Gæst’, som blev sendt på P1 3. december 2021.

Det skriver DR selv i en rettelse.

Programmet omhandler krænkelser i mediebranchen, hvor TV 2-vært Janni Pedersen er gæst i studiet, og undervejs siger vært Gitte Hansen blandt andet følgende om Mads Aagaard:

- En af mine nærmeste kolleger, en medvært, Mads Aagaard, viste sig at være en grov krænker igennem flere år, lød det fra værten.

Nu har DR dog valgt at anerkende, at den påstand, som bygger på en historie i Berlingske fra 2020, skulle have været forelagt Mads Aagaard, inden historien blev bragt.

'I den direkte udsendelse sendt på P1 den 3. december 2021 siger værten følgende: 'En af mine nærmeste kolleger, en medvært, Mads Aagaard, viste sig at være en grov krænker igennem flere år'. Udtalelsen, der bl.a. kommer på baggrund af den dækning af sagen, der var i Berlingske tilbage i 2020, skulle forinden have været forelagt for Mads Aagaard,' lyder det i rettelsen, der fortsætter:

'Det er den ikke blevet, og det beklager DR. Efterfølgende har DR forelagt udsagnet for Mads Aagaard. Han har ikke ønsket at komme med en direkte kommentar, men er uenig i programmets fremstilling af ham,' lyder det.

Gitte Hansen var 3. december vært på 'Ugens gæst', hvor hun havde TV 2-kollegaen Janni Pedersen i studiet. Foto: DR

Omdiskuteret program

Mange spærrede øjnene op, da tv-vært Janni Pedersen gæstede P1 i programmet 'Ugens gæst'.

Her blev hun nemlig overøst med roser af programmets vært, Gitte Hansen, på et niveau, så Janni Pedersen måtte spørge, om det var tilladt for en objektiv vært at rose sine gæster sådan.

Samtidig blev der leveret påstande omhandlende tidligere chefredaktør på B.T. Michael Dyrbys penisbilleder, der florerede i mediekredse og ledte til hans afgang på TV 2.

I den forbindelse fik værten proklameret, at Dyrby selv sendte billederne rundt, mens virkeligheden var, at andre spredte dem. Altså var Dyrby offer i sagen.

Også her måtte Janni Pedersen hjælpe værten og sige stop, efter Gitte Hansen havde fortalt, at flere medarbejdere på DR havde haft billederne på telefonen - billeder, der må betragtes som hævnporno.

Programmet handlede om den opsigtsvækkende MeToo-dokumentar på Discovery+, og her fik værten skam også kædet tv-vært Jens Gaardbo ind i de mange sager om sexisme i dokumentaren, hvor ellers kun Jes Dorph-Petersen nævnes ved navn.

Det hele blev afsluttet med en sejrsdans vært og gæst imellem til George Michaels 'Freedom'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jens Gaardbo, der ikke ønsker at kommentere sagen eller kommentere, hvorvidt han selv mener, at han fortjener en beklagelse på samme måde som Mads Aagaard.

